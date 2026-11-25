Partidos de hoy, miércoles 25 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, miércoles 25 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Sabah vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports
- 12:45 Slavia Praha vs Villarreal ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe Disney+ Premium, ESPN6
- 15:00 PSG vs Roma Disney+ Premium, ESPN 5
- 15:00 Sporting CP vs Manchester United Disney+ Premium, ESPN7 Sur, Fox Sports
- 15:00 Lille vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Internazionale vs Stuttgart ESPN 4, Disney+ Premium
- 15:00 Club Brugge vs Liverpool ESPN2, Disney+ PremiumArgentina
- 15:00 Atlético Madrid vs Viking ESPN3, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 19:00 Boca Juniors vs Independiente Rivadavia Disney+ Premium, ESPN 5, Fanatiz, ESPN Premium
Brasil - Brasileirão
- 18:00 Atlético Mineiro vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Santa Fe vs Once Caldas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:30 Atlético Nacional vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 19:00 Barcelona vs Independiente del Valle Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:00 Sportivo Trinidense vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 16:00 Sportivo Luqueño vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 16:00 Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 16:00 Nacional Asunción vs Rubio Ñú DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 16:00 Libertad vs 2 de Mayo DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 16:00 Cerro Porteño vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Inglaterra - Championship
- 14:45 Bolton Wanderers vs West Bromwich Albion
- 14:45 Burnley vs Birmingham City
- 14:45 Watford vs Blackburn Rovers
- 15:00 Stoke City vs Millwall Disney+ Premium
Copa Mundial Sub-17
- 7:30 Ecuador Sub-17 vs Corea del Sur Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 7:30 Uganda Sub-17 vs Nueva Caledonia Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 8:30 Uruguay Sub-17 vs Francia Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 8:30 Haití Sub-17 vs Arabia Saudita Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 9:30 Panamá Sub-17 vs Egipto Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 9:30 Grecia Sub-17 vs Qatar Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:30 Dinamarca Sub-17 vs Argentina Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 10:30 Australia Sub-17 vs Mozambique Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
México - Liga MX
- 16:00 León vs Cruz Azul TUDN, TUDN App, ViX, FOX One
- 16:00 Monterrey vs América TUDN, UniMás, Canal 5 Televisa
- 16:00 Pachuca vs Guadalajara TUDN, TUDN App, FOX One, FOX+
- 16:00 Toluca vs Atlas TUDN, Canal 5 Televisa, Azteca 7
Seguir temas