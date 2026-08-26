Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 14:00 Celje vs Slovan Bratislava Disney+ Premium, ESPN 3
- 14:00 AEK Athens vs Levski Sofia Disney+ Premium
- 14:00 Olympique Lyonnais vs Fenerbahçe Disney+ Premium, ESPN 2
- 14:00 Viking vs Dinamo Zagreb Disney+ Premium, ESPN 4
España - LaLiga
- 14:00 Real Madrid vs Real Sociedad ESPN, Disney+ Premium
Norteamérica - Leagues Cup
- 19:30 Toluca vs Austin Apple TV
- 21:45 América vs Columbus Crew Apple TV
Bolivia - Primera División
- 14:00 San Antonio Bulo Bulo vs The Strongest Entel Gol
- 17:30 Real Potosí vs Real Tomayapo Entel Gol
- 19:30 Blooming vs Real Oruro Entel Gol
Chile - Primera División de Chile
- 17:00 Coquimbo Unido vs Universidad Católica max, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Boyacá Chicó vs Fortaleza CEIF Win+ Futbol, Win Play
- 20:00 América de Cali vs Junior RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win PlayPlay
- 20:30 Atlético Nacional vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win PlayPlay
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 River Plate vs Santa Fe ESPN, Disney+ Premium
Argentina - Copa Argentina
- 17:15 Aldosivi vs Independiente Rivadavia TyC Sports
Brasil - Copa de Brasil
- 19:30 Palmeiras vs Santos Globo
- 19:30 Vasco da Gama vs Vitória Globo
Inglaterra - EFL Cup
- 13:45 Newcastle United vs West Bromwich Albion
- 13:45 Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic Disney Plus
- 13:45 Bradford City vs Burnley
- 14:00 Preston North End vs Everton Disney Plus
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 19:30 Marathón vs Real Estelí Disney Plus
- 19:30 Herediano vs Antigua GFC Disney Plus
- 21:30 Alajuelense vs Plaza Amador Disney Plus
- 21:30 Xelajú vs Firpo Disney Plus