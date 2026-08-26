Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 26 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

14:00 Celje vs Slovan Bratislava Disney+ Premium, ESPN 3

14:00 AEK Athens vs Levski Sofia Disney+ Premium

14:00 Olympique Lyonnais vs Fenerbahçe Disney+ Premium, ESPN 2

14:00 Viking vs Dinamo Zagreb Disney+ Premium, ESPN 4

España - LaLiga

14:00 Real Madrid vs Real Sociedad ESPN, Disney+ Premium

Norteamérica - Leagues Cup

19:30 Toluca vs Austin Apple TV

21:45 América vs Columbus Crew Apple TV

Bolivia - Primera División

14:00 San Antonio Bulo Bulo vs The Strongest Entel Gol

17:30 Real Potosí vs Real Tomayapo Entel Gol

19:30 Blooming vs Real Oruro Entel Gol

Chile - Primera División de Chile

17:00 Coquimbo Unido vs Universidad Católica max, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

16:00 Boyacá Chicó vs Fortaleza CEIF Win+ Futbol, Win Play

20:00 América de Cali vs Junior RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win PlayPlay

20:30 Atlético Nacional vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win PlayPlay

Sudamérica - Copa Libertadores

19:30 River Plate vs Santa Fe ESPN, Disney+ Premium

Argentina - Copa Argentina

17:15 Aldosivi vs Independiente Rivadavia TyC Sports

Brasil - Copa de Brasil

19:30 Palmeiras vs Santos Globo

19:30 Vasco da Gama vs Vitória Globo

Inglaterra - EFL Cup

13:45 Newcastle United vs West Bromwich Albion

13:45 Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic Disney Plus

13:45 Bradford City vs Burnley

14:00 Preston North End vs Everton Disney Plus

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

19:30 Marathón vs Real Estelí Disney Plus

19:30 Herediano vs Antigua GFC Disney Plus

21:30 Alajuelense vs Plaza Amador Disney Plus

21:30 Xelajú vs Firpo Disney Plus