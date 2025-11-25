Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Paphos vs Monaco ESPN, Disney+ Premium
  • 12:45 København vs Kairat ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:00 Liverpool vs PSV Disney+ Premium, Fox Sports 2,
  • 15:00 Eintracht Frankfurt vs Atalanta Disney+ Premium, ESPN4
  • 15:00 Arsenal vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Sporting CP vs Club Brugge Disney+ Premium
  • 15:00 PSG vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium, ESPN3
  • 15:00 Atlético Madrid vs Internazionale Disney+ Premium, Fox Sports
  • 15:00 Olympiakos Piraeus vs Real Madrid ESPN 2, Disney Plus

Argentina - Liga Profesional

  • 19:30 Lanús vs Tigre TNT Sports, Disney+ Premium

Chile - Primera División de Chile

  • 16:00 San Marcos vs Cobreloa max chile, TNT Sports
  • 18:30 Deportes Concepción vs Copiapó max chile, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:30 Atlético Bucaramanga vs Fortaleza CEIF RCN, Win Sports
  • 20:30 Atlético Nacional vs Junior RCN, Win Sports

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 21:00 Alajuelense vs Xelajú Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 20:00 Juárez vs Toluca UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, Estrella TV
  • 22:05 Monterrey vs América TUDN, Univision
  • 23:00 Tijuana vs Tigres UANL Caliente TV, FOX

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS