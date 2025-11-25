Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 26 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Paphos vs Monaco ESPN, Disney+ Premium
- 12:45 København vs Kairat ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 Liverpool vs PSV Disney+ Premium, Fox Sports 2,
- 15:00 Eintracht Frankfurt vs Atalanta Disney+ Premium, ESPN4
- 15:00 Arsenal vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Sporting CP vs Club Brugge Disney+ Premium
- 15:00 PSG vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium, ESPN3
- 15:00 Atlético Madrid vs Internazionale Disney+ Premium, Fox Sports
- 15:00 Olympiakos Piraeus vs Real Madrid ESPN 2, Disney Plus
Argentina - Liga Profesional
- 19:30 Lanús vs Tigre TNT Sports, Disney+ Premium
Chile - Primera División de Chile
- 16:00 San Marcos vs Cobreloa max chile, TNT Sports
- 18:30 Deportes Concepción vs Copiapó max chile, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 18:30 Atlético Bucaramanga vs Fortaleza CEIF RCN, Win Sports
- 20:30 Atlético Nacional vs Junior RCN, Win Sports
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 21:00 Alajuelense vs Xelajú Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:00 Juárez vs Toluca UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, Estrella TV
- 22:05 Monterrey vs América TUDN, Univision
- 23:00 Tijuana vs Tigres UANL Caliente TV, FOX