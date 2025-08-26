Partidos de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 27 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Qarabağ vs Ferencváros Disney+ Premium Chile, ESPN 5
- 14:00 København vs BaselESPN3, Disney+ Premium
- 14:00 Club Brugge vs Rangers Disney+ Premium, ESPN 5
- 14:00 Benfica vs Fenerbahçe Disney+ Premium, ESPN
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:30 AEK Larnaca vs Brann
Europa - Liga de Conferencia de la UEFA
- 11:45 Riga vs Sparta Praha
España - LaLiga
- 14:00 Celta de Vigo vs Real Betis DirecTV
Inglaterra - EFL Cup
- 13:45 Oxford United vs Brighton & Hove Albion
- 13:45 Fulham vs Bristol City
- 13:45 Everton vs Mansfield Town
- 14:00 Grimsby Town vs Manchester United
Alemania - DFB Pokal
- 13:45 Wehen Wiesbaden vs Bayern München Disney+ Premium
Norteamérica - Leagues Cup
- 19:30 Inter Miami vs Orlando City SC MLS Season Pass
- 21:45 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass
Norteamérica - Copa Centroamericana
- 19:00 Moca vs Mount Pleasant Academy Disney+ Premium
- 19:00 Plaza Amador vs Alianza Disney+ Premium
- 19:00 Alajuelense vs Antigua GFC Disney+ Premium
- 21:00 Olimpia vs Xelajú Disney+ Premium
- 21:00 Real Estelí vs Águila Disney+ Premium