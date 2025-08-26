Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025: revisa la programación completa del Fútbol En vivo que se juega en el día.
Partidos de hoy, miércoles 27 de agosto EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 Qarabağ vs Ferencváros Disney+ Premium Chile, ESPN 5
  • 14:00 København vs BaselESPN3, Disney+ Premium
  • 14:00 Club Brugge vs Rangers Disney+ Premium, ESPN 5
  • 14:00 Benfica vs Fenerbahçe Disney+ Premium, ESPN

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 11:30 AEK Larnaca vs Brann

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

  • 11:45 Riga vs Sparta Praha

España - LaLiga

  • 14:00 Celta de Vigo vs Real Betis DirecTV

Inglaterra - EFL Cup

  • 13:45 Oxford United vs Brighton & Hove Albion
  • 13:45 Fulham vs Bristol City
  • 13:45 Everton vs Mansfield Town
  • 14:00 Grimsby Town vs Manchester United

Alemania - DFB Pokal

  • 13:45 Wehen Wiesbaden vs Bayern München Disney+ Premium

Norteamérica - Leagues Cup

  • 19:30 Inter Miami vs Orlando City SC MLS Season Pass
  • 21:45 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass

Norteamérica - Copa Centroamericana

  • 19:00 Moca vs Mount Pleasant Academy Disney+ Premium
  • 19:00 Plaza Amador vs Alianza Disney+ Premium
  • 19:00 Alajuelense vs Antigua GFC Disney+ Premium
  • 21:00 Olimpia vs Xelajú Disney+ Premium
  • 21:00 Real Estelí vs Águila Disney+ Premium

