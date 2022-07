¿Dónde ver fútbol en vivo? Este miércoles 27 de julio de 2022 continúa la acción en el deporte rey y por ello en El Comercio te mostramos los horarios y canales de transmisión de todos los partidos de hoy. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

MIRA - Agenda deportiva del fútbol mundial

Liga 1 / Perú - Primera División

13:00 | Universidad San Martín vs Ayacucho vía GOLPERU

13:00 | Carlos Stein vs Sport Boys vía GOLPERU

15:15 | Deportivo Municipal vs ADT vía GOLPERU

17:30 | Cienciano vs Binacional vía GOLPERU

20:00 | César Vallejo vs Universitario vía GOLPERU

Europa - Campeonato Europeo Femenil

14:00 | Alemania vs Francia vía ESPN2, Star+

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

11:00 | Bodø / Glimt vs Linfield

12:00 | Fenerbahçe vs Dynamo Kyiv

12:00 | Malmö FF vs Žalgiris

12:00 | Zürich vs Qarabağ

13:30 | Slovan Bratislava vs Ferencváros

14:00 | Olympiakos Piraeus vs Maccabi Haifa

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

10:00 | Inter Club d’Escaldes vs CFR Cluj

12:00 | AIK vs Vorskla

13:00 | Gomel vs Aris

13:00 | KÍ vs Sutjeska

Bolivia - Liga de Fútbol

14:00 | Real Tomayapo vs Universitario de Vinto vía DIRECTV, Tigo Sports

17:00 | Club Universitario vs Royal Pari vía Tigo Sports

19:15 | The Strongest vs Always Ready vía DIRECTV, Tigo Sports

Uruguay - Primera División

18:00 | Liverpool vs Nacional GolTV Latinoamerica, GOLTV Play, V…

Argentina - Copa Argentina

15:10 | Tigre vs Deportivo Madryn TyC Sports Internacional, TyC Sports Ar…

Brasil - Copa do Brasil

19:30 | Atlético Goianiense vs Corinthians Fanatiz International, Globo, SporTV 2, Can…

19:30 | Flamengo vs Athletico-PR SPO Internacional, Fanatiz Internat…

Amistosos

10:00 | Nantes vs Rennes

10:00 | Genoa vs Lazio

13:00 | Salzburg vs Liverpool vía Star+, ESPN3

13:30 | Real Betis vs Olympique Marseille vía Star+, ESPN2

13:30 | Napoli vs Adana Demirspor vía Sky Sport

13:30 | Angers SCO vs Sevilla

13:45 | Southampton vs Monaco vía DAZN

Norteamérica - CONCACAF League

19:00 | Malacateco vs Sporting San Miguelito vía Star+, Fox Sports, ESPN

21:00 | Hankook Verdes vs Platense vía Star+

México - Liga MX

19:00 | Chivas vs Querétaro vs Guadalajara vía Star+, Fox Sports

19:00 | Necaxa vs Pachuca vía TUDN

21:05 | Pumas UNAM vs Mazatlán vía TUDN