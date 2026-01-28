Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Europa - UEFA Champions League

  • 15:00 Monaco vs Juventus Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Sky Sport 1/HD
  • 15:00 Union Saint-Gilloise vs Atalanta Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 15:00 Ajax vs Olympiakos Piraeus Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 15:00 Athletic Club vs Sporting CP Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 15:00 Bayer Leverkusen vs Villarreal Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN1 Germany
  • 15:00 PSV vs Bayern München ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
  • 15:00 Manchester City vs Galatasaray Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Norte, Disney+ Premium Sur
  • 15:00 Atlético Madrid vs Bodø / Glimt ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
  • 15:00 Paphos vs Slavia Praha Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
  • 15:00 Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN1 Germany
  • 15:00 PSG vs Newcastle United Disney+ Premium Chile, Space Brazil, Zapping, Claro TV+, Max Brazil
  • 15:00 Borussia Dortmund vs Internazionale Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur, Fox Sports 2 Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
  • 15:00 Napoli vs Chelsea Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, ESPN Chile
  • 15:00 Arsenal vs Kairat Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
  • 15:00 Liverpool vs Qarabağ ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
  • 15:00 Barcelona vs København Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, ESPN2 Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
  • 15:00 Benfica vs Real Madrid ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, ESPN Premium Chile, TNT Brasil
  • 15:00 Club Brugge vs Olympique Marseille

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Aldosivi vs Barracas Central TyC Sports Internacional, Bet365, TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
  • 17:00 Racing Club vs Rosario Central Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Premium Argentina, ESPN3 Brazil, Zapping
  • 18:00 River Plate vs Gimnasia La Plata Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Bet365, ESPN4 Brazil, TNT Sports Argentina
  • 20:15 Estudiantes vs Boca Juniors ESPN Premium

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Vitória vs Remo Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 17:00 Internacional vs Athletico-PR Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 17:00 Coritiba vs RB Bragantino Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 17:00 Atlético Mineiro vs Palmeiras Fanatiz International, Bet365, SporTV, Premiere, Globoplay
  • 17:30 Fluminense vs Grêmio Fanatiz International, Bet365, Premiere, TV Record, Globoplay
  • 18:00 Chapecoense vs Santos Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 18:00 Corinthians vs Bahia Fanatiz International, Bet365, SporTV, Premiere, Globoplay
  • 19:30 São Paulo vs Flamengo Fanatiz International, Bet365, SporTV, Premiere, Globoplay

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:10 Alianza vs Boyacá Chicó Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA
  • 18:30 Santa Fe vs Deportivo Pereira Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA, Fanatiz Mexico
  • 20:30 Deportivo Pasto vs Millonarios Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:00 Libertad vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports
  • 18:15 2 de Mayo vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports

Europa - Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA

  • 11:30 Hungría vs Portugal Disney+ Premium
  • 14:30 Polonia vs Italia Disney+ Premium

