Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 28 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 15:00 Monaco vs Juventus Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, Sky Sport 1/HD
- 15:00 Union Saint-Gilloise vs Atalanta Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 15:00 Ajax vs Olympiakos Piraeus Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 15:00 Athletic Club vs Sporting CP Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 15:00 Bayer Leverkusen vs Villarreal Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN1 Germany
- 15:00 PSV vs Bayern München ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Manchester City vs Galatasaray Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Norte, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Atlético Madrid vs Bodø / Glimt ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN3 Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
- 15:00 Paphos vs Slavia Praha Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 15:00 Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN1 Germany
- 15:00 PSG vs Newcastle United Disney+ Premium Chile, Space Brazil, Zapping, Claro TV+, Max Brazil
- 15:00 Borussia Dortmund vs Internazionale Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur, Fox Sports 2 Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
- 15:00 Napoli vs Chelsea Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, ESPN Chile
- 15:00 Arsenal vs Kairat Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 15:00 Liverpool vs Qarabağ ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
- 15:00 Barcelona vs København Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, ESPN2 Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
- 15:00 Benfica vs Real Madrid ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, ESPN Premium Chile, TNT Brasil
- 15:00 Club Brugge vs Olympique Marseille
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Aldosivi vs Barracas Central TyC Sports Internacional, Bet365, TNT Sports Argentina, inter, Max Argentina
- 17:00 Racing Club vs Rosario Central Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Premium Argentina, ESPN3 Brazil, Zapping
- 18:00 River Plate vs Gimnasia La Plata Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Bet365, ESPN4 Brazil, TNT Sports Argentina
- 20:15 Estudiantes vs Boca Juniors ESPN Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Vitória vs Remo Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
- 17:00 Internacional vs Athletico-PR Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
- 17:00 Coritiba vs RB Bragantino Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
- 17:00 Atlético Mineiro vs Palmeiras Fanatiz International, Bet365, SporTV, Premiere, Globoplay
- 17:30 Fluminense vs Grêmio Fanatiz International, Bet365, Premiere, TV Record, Globoplay
- 18:00 Chapecoense vs Santos Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
- 18:00 Corinthians vs Bahia Fanatiz International, Bet365, SporTV, Premiere, Globoplay
- 19:30 São Paulo vs Flamengo Fanatiz International, Bet365, SporTV, Premiere, Globoplay
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 Alianza vs Boyacá Chicó Fanatiz International, Bet365, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA
- 18:30 Santa Fe vs Deportivo Pereira Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz USA, Fanatiz Mexico
- 20:30 Deportivo Pasto vs Millonarios Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:00 Libertad vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports
- 18:15 2 de Mayo vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports
Europa - Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA
- 11:30 Hungría vs Portugal Disney+ Premium
- 14:30 Polonia vs Italia Disney+ Premium
