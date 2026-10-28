Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, miércoles 28 de octubre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 11:00 ADT vs Deportivo Moquegua
  • 13:15 FC Cajamarca vs UTC Cajamarca
  • 15:30 Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
  • 19:00 Cienciano vs Atlético Grau Liga 1 Max

Italia - Serie A

  • 12:30 Venezia vs Internazionale ESPN, Disney+ Premium
  • 12:30 Parma vs Udinese Disney+ Premium
  • 12:30 Milan vs Bologna ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:45 Genoa vs Juventus ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:45 Monza vs Napoli ESPN, Disney+ Premium

Inglaterra - EFL Cup

  • 14:30 Manchester City vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
  • 14:45 Sunderland vs Brentford Disney+ Premium
  • 14:45 Fulham vs Crystal Palace Disney+ Premium
  • 14:45 AFC Bournemouth vs Aston Villa Disney+ Premium
  • 15:00 Liverpool vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Copa de la Liga

  • 15:30 Porto vs Academico Viseu DIRECTV Sports, DGO

Alemania - DFB Pokal

  • 12:00 Dynamo Dresden vs Schalke 04 Onefootball
  • 12:00 Paderborn vs Stuttgart Onefootball
  • 12:00 Jeddeloh vs Hertha BSC Onefootball
  • 12:00 Freiburg vs Wolfsburg Onefootball
  • 14:45 Hannover 96 vs Kaiserslautern Onefootball
  • 14:45 Bayern München vs Magdeburg Onefootball
  • 14:45 Bayer Leverkusen vs Nürnberg Onefootball
  • 14:45 Holstein Kiel vs Hoffenheim Onefootball

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:30 New England vs New York RB Apple TV
  • 18:30 Toronto FC vs DC United Apple TV
  • 18:30 New York City vs Atlanta United Apple TV
  • 18:30 Inter Miami vs Cincinnati Apple TV, SCCN
  • 18:30 Charlotte vs CF Montréal Apple TV
  • 19:30 Austin vs Real Salt Lake Apple TV
  • 19:30 Chicago Fire vs Orlando City SC Apple TV
  • 19:30 Dallas vs Columbus Crew Apple TV
  • 19:30 Minnesota United vs Sporting KC Apple TV
  • 19:30 Nashville SC vs Philadelphia Union Apple TV
  • 19:30 St. Louis City vs Portland Timbers Apple TV
  • 21:30 SJ Earthquakes vs Colorado Rapids Apple TV
  • 21:30 Seattle Sounders FC vs Houston Dynamo Apple TV
  • 21:30 Vancouver Whitecaps vs San Diego Apple TV

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