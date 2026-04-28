Partidos de hoy, miércoles 29 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 29 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 14:00 Atlético Madrid vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Sporting CP vs Tondela ESPN3, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 21:30 Los Angeles FC vs Toluca Disney+ Premium, ESPN4

Colombia - Categoría Primera A

  • 15:00 América de Cali vs Deportivo Pereira Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 15:00 Boyacá Chicó vs Llaneros Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 15:00 Deportes Tolima vs Deportivo Cali Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 15:00 Fortaleza CEIF vs Atlético Bucaramanga Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 15:00 Medellín vs Rionegro Águilas Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 15:00 Jaguares de Córdoba vs Cúcuta Deportivo Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 15:00 Junior vs Deportivo Pasto Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 15:00 Once Caldas vs Atlético Nacional Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 15:00 Santa Fe vs Inter Bogotá Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 15:00 Alianza vs Millonarios Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Juventud vs Academia Puerto Cabello ESPN 4, Disney+ Premium
  • 17:00 Deportivo Riestra vs Torque DGO, DIRECTV Sports
  • 17:00 Caracas vs Racing Club ESPN2, Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 19:30 Cienciano vs Atlético Mineiro DGO, DIRECTV Sports
  • 19:30 Palestino vs Gremio DGO, DIRECTV Sports

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Mirassol vs Always Ready Disney+ Premium, ESPN, Fox Sports 2
  • 17:00 Platense vs Santa Fe ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports
  • 19:00 Barcelona vs Universidad Católica ESPN, Disney+ Premium, Chilevision, Fox Sports 2
  • 19:30 Cerro Porteño vs Palmeiras ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Estudiantes vs Flamengo Disney+ Premium, ESPN7
  • 21:00 Universitario vs Nacional ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports 2

Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino

  • 15:00 Venezuela Sub-17 vs Uruguay Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
  • 18:00 Ecuador Sub-17 vs Perú Sub-17 DIRECTV Sports, DGO

Arabia Saudita - Pro League

  • 13:00 Al Nassr vs Al-Ahli Zapping, Claro TV+

