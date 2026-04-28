Partidos de hoy, miércoles 29 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Europa - UEFA Champions League
- 14:00 Atlético Madrid vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Sporting CP vs Tondela ESPN3, Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 21:30 Los Angeles FC vs Toluca Disney+ Premium, ESPN4
Colombia - Categoría Primera A
- 15:00 América de Cali vs Deportivo Pereira Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 15:00 Boyacá Chicó vs Llaneros Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 15:00 Deportes Tolima vs Deportivo Cali Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 15:00 Fortaleza CEIF vs Atlético Bucaramanga Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 15:00 Medellín vs Rionegro Águilas Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 15:00 Jaguares de Córdoba vs Cúcuta Deportivo Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 15:00 Junior vs Deportivo Pasto Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 15:00 Once Caldas vs Atlético Nacional Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 15:00 Santa Fe vs Inter Bogotá Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 15:00 Alianza vs Millonarios Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Juventud vs Academia Puerto Cabello ESPN 4, Disney+ Premium
- 17:00 Deportivo Riestra vs Torque DGO, DIRECTV Sports
- 17:00 Caracas vs Racing Club ESPN2, Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 19:30 Cienciano vs Atlético Mineiro DGO, DIRECTV Sports
- 19:30 Palestino vs Gremio DGO, DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Mirassol vs Always Ready Disney+ Premium, ESPN, Fox Sports 2
- 17:00 Platense vs Santa Fe ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports
- 19:00 Barcelona vs Universidad Católica ESPN, Disney+ Premium, Chilevision, Fox Sports 2
- 19:30 Cerro Porteño vs Palmeiras ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Estudiantes vs Flamengo Disney+ Premium, ESPN7
- 21:00 Universitario vs Nacional ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports 2
Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino
- 15:00 Venezuela Sub-17 vs Uruguay Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 18:00 Ecuador Sub-17 vs Perú Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
Arabia Saudita - Pro League
- 13:00 Al Nassr vs Al-Ahli Zapping, Claro TV+