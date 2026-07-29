Partidos de hoy, miércoles 29 de julio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 29 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 10:00 Kairat vs Omonia Nicosia
- 11:00 Kauno Žalgiris vs KÍ
- 12:00 Lech Poznań vs AGF
- 12:30 Hapoel Be’er Sheva vs Víkingur Reykjavík
- 12:30 CSU Craiova vs Levski Sofia
- 13:00 Górnik Zabrze vs Fenerbahçe
- 13:00 Crvena Zvezda vs Larne
- 13:15 Slovan Bratislava vs Iberia 1999
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 9:30 Dukagjini vs Lugano
- 12:00 Copenhague vs Polessya
- 13:30 Rapid Wien vs FC Santa Coloma
Europa - Premier League Summer Series
- 18:30 Wrexham vs Liverpool Claro Sports, Zapping
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Barracas Central vs Aldosivi Disney+ Premium Chile, Fanatiz, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 15:00 Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina
- 17:15 Gimnasia La Plata vs River Plate ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz, ESPN4 Brazil, ESPN Premium Argentina
- 19:30 Instituto vs Platense TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina
Brasil - Brasileirão
- 15:00 Chapecoense vs Vasco da Gama Fanatizm, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
- 15:00 São Paulo vs Santos Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
- 17:30 Internacional vs Flamengo Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video, Sport 1
- 17:30 Mirassol vs Remo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
- 19:30 Fluminense vs Bahia Fanatiz, Globo, Premiere, Win Sports, Globoplay
- 19:30 Vitória vs Palmeiras Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Vasco da Gama vs Medellín DIRECTV Sports, DGO
- 19:30 Cienciano vs Lanús ESPN2, Disney+ Premiume
- 19:30 RB Bragantino vs Sporting Cristal DIRECTV Sports, DGO
Paraguay - Primera División
- 14:00 Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports
- 16:30 Nacional Asunción vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 Gualaceo vs Macará DIRECTV Sports, DGO
- 19:00 Independiente del Valle vs Manta DIRECTV Sports, DGO
Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF
- 15:00 Jamaica Sub-20 vs Panamá Sub-20 Disney+ Premium
- 20:00 Canadá Sub-20 vs Honduras Sub-20 Disney+ Premium
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 19:00 UMECIT vs Deportivo Saprissa Disney+ Premium, Paramount+
- 21:00 Alajuelense vs Xelajú Disney+ Premium, Paramount+
- 21:00 Alianza vs Antigua GFC Disney+ Premium, Paramount+
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 19:00 MLS All Star Team vs Liga MX All-Stars MLS Season Pass
Copa Colombia - Colombia
- 17:00 Internacional Palmira vs Inter Bogotá Fanatiz
- 17:30 Barranquilla vs Junior Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:00 Real Cartagena vs América de Cali Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
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