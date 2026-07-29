Por Redacción EC

Partidos de hoy, miércoles 29 de julio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 29 de julio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 10:00 Kairat vs Omonia Nicosia
  • 11:00 Kauno Žalgiris vs KÍ
  • 12:00 Lech Poznań vs AGF
  • 12:30 Hapoel Be’er Sheva vs Víkingur Reykjavík
  • 12:30 CSU Craiova vs Levski Sofia
  • 13:00 Górnik Zabrze vs Fenerbahçe
  • 13:00 Crvena Zvezda vs Larne
  • 13:15 Slovan Bratislava vs Iberia 1999

Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA

  • 9:30 Dukagjini vs Lugano
  • 12:00 Copenhague vs Polessya
  • 13:30 Rapid Wien vs FC Santa Coloma

Europa - Premier League Summer Series

  • 18:30 Wrexham vs Liverpool Claro Sports, Zapping

Argentina - Liga Profesional

  • 12:30 Barracas Central vs Aldosivi Disney+ Premium Chile, Fanatiz, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 15:00 Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina
  • 17:15 Gimnasia La Plata vs River Plate ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz, ESPN4 Brazil, ESPN Premium Argentina
  • 19:30 Instituto vs Platense TyC Sports, Fanatiz, TNT Sports Argentina, Max Argentina

Brasil - Brasileirão

  • 15:00 Chapecoense vs Vasco da Gama Fanatizm, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 15:00 São Paulo vs Santos Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 17:30 Internacional vs Flamengo Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video, Sport 1
  • 17:30 Mirassol vs Remo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 19:30 Fluminense vs Bahia Fanatiz, Globo, Premiere, Win Sports, Globoplay
  • 19:30 Vitória vs Palmeiras Fanatiz, Globo, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Vasco da Gama vs Medellín DIRECTV Sports, DGO
  • 19:30 Cienciano vs Lanús ESPN2, Disney+ Premiume
  • 19:30 RB Bragantino vs Sporting Cristal DIRECTV Sports, DGO

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Sportivo Luqueño vs Sportivo Trinidense DIRECTV Sports, Tigo Sports
  • 16:30 Nacional Asunción vs Olimpia DIRECTV Sports, Tigo Sports

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:00 Gualaceo vs Macará DIRECTV Sports, DGO
  • 19:00 Independiente del Valle vs Manta DIRECTV Sports, DGO

Norteamérica - Campeonato Sub-20 de la CONCACAF

  • 15:00 Jamaica Sub-20 vs Panamá Sub-20 Disney+ Premium
  • 20:00 Canadá Sub-20 vs Honduras Sub-20 Disney+ Premium

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 19:00 UMECIT vs Deportivo Saprissa Disney+ Premium, Paramount+
  • 21:00 Alajuelense vs Xelajú Disney+ Premium, Paramount+
  • 21:00 Alianza vs Antigua GFC Disney+ Premium, Paramount+

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 19:00 MLS All Star Team vs Liga MX All-Stars MLS Season Pass

Copa Colombia - Colombia

  • 17:00 Internacional Palmira vs Inter Bogotá Fanatiz
  • 17:30 Barranquilla vs Junior Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 20:00 Real Cartagena vs América de Cali Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.