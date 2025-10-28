Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Italia - Serie A

  • 12:30 Roma vs Parma Disney Plus
  • 12:30 Como vs Hellas Verona Disney Plus
  • 12:30 Juventus vs Udinese Disney Plus
  • 14:45 Bologna vs Torino Disney Plus
  • 14:45 Genoa vs Cremonese Disney Plus
  • 14:45 Internazionale vs Fiorentina Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 13:00 Le Havre vs Brest Disney Plus
  • 13:00 Lorient vs PSG ESPN 2, Disney Plus
  • 13:00 Nice vs Lille Disney Plus
  • 13:00 Metz vs Lens Disney Plus
  • 15:05 Toulouse vs Rennes Disney Plus
  • 15:05 Olympique Marseille vs Angers SCO Disney Plus
  • 15:05 Nantes vs Monaco ESPN 2, Disney Plus
  • 15:05 Strasbourg vs Auxerre Disney Plus
  • 15:05 Paris vs Olympique Lyonnais Disney Plus

Inglaterra - EFL Cup

  • 14:45 Wolverhampton Wanderers vs Chelsea Disney Plus
  • 14:45 Swansea City vs Manchester City Disney Plus
  • 14:45 Liverpool vs Crystal Palace Disney Plus
  • 14:45 Arsenal vs Brighton & Hove Albion Disney Plus
  • 15:00 Newcastle United vs Tottenham Hotspur Disney Plus

Alemania - DFB Pokal

  • 12:00 Illertissen vs Magdeburg
  • 12:00 Greuther Fürth vs Kaiserslautern
  • 12:00 Mainz 05 vs Stuttgart Disney Plus
  • 12:00 Paderborn vs Bayer Leverkusen Disney Plus
  • 14:45 Köln vs Bayern München Disney Plus
  • 14:45 Union Berlin vs Arminia Bielefeld
  • 14:45 Darmstadt 98 vs Schalke 04
  • 14:45 Fortuna Düsseldorf vs Freiburg Disney Plus

España - Copa del Rey

  • 13:00 Mutilvera vs Real Zaragoza
  • 13:00 CD Sant Jordi vs Osasuna
  • 13:00 Los Garres vs Elche
  • 14:00 Sant Just vs Mallorca
  • 14:00 Sant Andreu vs Teruel
  • 14:00 Caudal vs Sporting Gijón
  • 14:00 Numancia vs Arenas de Getxo
  • 14:00 Náxara vs Eibar
  • 14:00 Navalcarnero vs Mérida AD
  • 14:00 Lorca Deportiva vs Almería
  • 14:30 UD Ourense vs Pontevedra
  • 14:30 Puente Genil vs Cartagena
  • 15:00 Yuncos vs Rayo Vallecano
  • 15:00 Lucena vs Villarreal
  • 15:00 Real Jaén vs Eldense

Bolivia - Primera División

  • 18:00 Bolívar vs Aurora Fútbol Canal

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Fluminense vs Ceará Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 La Equidad vs Fortaleza CEIF Win Sports, RCN
  • 18:10 Medellín vs Atlético Bucaramanga Win Sports
  • 18:10 Junior vs Santa Fe Win Sports
  • 20:20 Millonarios vs Once Caldas Win Sports, RCN

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 19:30 Racing Club vs Flamengo ESPN, Disney Plus

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

  • 10:30 México Sub-17 vs Paraguay Sub-17 DIRECTV Sports
  • 10:30 España Sub-17 vs Francia Sub-17 DIRECTV Sports
  • 14:00 Japón Sub-17 vs Colombia Sub-17 DIRECTV Sports
  • 14:00 Canadá Sub-17 vs Zambia Sub-17 DIRECTV Sports

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 18:45 Plaza Amador vs Sporting San Miguelito Disney Plus
  • 21:30 Xelajú vs Real España Disney Plus

Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe

  • 19:06 Mount Pleasant Academy vs Defence Force

Portugal - Copa de la Liga

  • 14:15 Sporting Braga vs Santa Clara DIRECTV Sports
  • 15:45 Benfica vs Tondela DIRECTV Sports

Uruguay - Copa Uruguay

  • 18:30 Peñarol vs Plaza Colonia GOLTV, Disney Plus

