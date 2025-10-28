Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Italia - Serie A
- 12:30 Roma vs Parma Disney Plus
- 12:30 Como vs Hellas Verona Disney Plus
- 12:30 Juventus vs Udinese Disney Plus
- 14:45 Bologna vs Torino Disney Plus
- 14:45 Genoa vs Cremonese Disney Plus
- 14:45 Internazionale vs Fiorentina Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:00 Le Havre vs Brest Disney Plus
- 13:00 Lorient vs PSG ESPN 2, Disney Plus
- 13:00 Nice vs Lille Disney Plus
- 13:00 Metz vs Lens Disney Plus
- 15:05 Toulouse vs Rennes Disney Plus
- 15:05 Olympique Marseille vs Angers SCO Disney Plus
- 15:05 Nantes vs Monaco ESPN 2, Disney Plus
- 15:05 Strasbourg vs Auxerre Disney Plus
- 15:05 Paris vs Olympique Lyonnais Disney Plus
Inglaterra - EFL Cup
- 14:45 Wolverhampton Wanderers vs Chelsea Disney Plus
- 14:45 Swansea City vs Manchester City Disney Plus
- 14:45 Liverpool vs Crystal Palace Disney Plus
- 14:45 Arsenal vs Brighton & Hove Albion Disney Plus
- 15:00 Newcastle United vs Tottenham Hotspur Disney Plus
Alemania - DFB Pokal
- 12:00 Illertissen vs Magdeburg
- 12:00 Greuther Fürth vs Kaiserslautern
- 12:00 Mainz 05 vs Stuttgart Disney Plus
- 12:00 Paderborn vs Bayer Leverkusen Disney Plus
- 14:45 Köln vs Bayern München Disney Plus
- 14:45 Union Berlin vs Arminia Bielefeld
- 14:45 Darmstadt 98 vs Schalke 04
- 14:45 Fortuna Düsseldorf vs Freiburg Disney Plus
España - Copa del Rey
- 13:00 Mutilvera vs Real Zaragoza
- 13:00 CD Sant Jordi vs Osasuna
- 13:00 Los Garres vs Elche
- 14:00 Sant Just vs Mallorca
- 14:00 Sant Andreu vs Teruel
- 14:00 Caudal vs Sporting Gijón
- 14:00 Numancia vs Arenas de Getxo
- 14:00 Náxara vs Eibar
- 14:00 Navalcarnero vs Mérida AD
- 14:00 Lorca Deportiva vs Almería
- 14:30 UD Ourense vs Pontevedra
- 14:30 Puente Genil vs Cartagena
- 15:00 Yuncos vs Rayo Vallecano
- 15:00 Lucena vs Villarreal
- 15:00 Real Jaén vs Eldense
Bolivia - Primera División
- 18:00 Bolívar vs Aurora Fútbol Canal
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Fluminense vs Ceará Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 La Equidad vs Fortaleza CEIF Win Sports, RCN
- 18:10 Medellín vs Atlético Bucaramanga Win Sports
- 18:10 Junior vs Santa Fe Win Sports
- 20:20 Millonarios vs Once Caldas Win Sports, RCN
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 19:30 Racing Club vs Flamengo ESPN, Disney Plus
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA
- 10:30 México Sub-17 vs Paraguay Sub-17 DIRECTV Sports
- 10:30 España Sub-17 vs Francia Sub-17 DIRECTV Sports
- 14:00 Japón Sub-17 vs Colombia Sub-17 DIRECTV Sports
- 14:00 Canadá Sub-17 vs Zambia Sub-17 DIRECTV Sports
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 18:45 Plaza Amador vs Sporting San Miguelito Disney Plus
- 21:30 Xelajú vs Real España Disney Plus
Norteamérica - Campeonato de Clubes del Caribe
- 19:06 Mount Pleasant Academy vs Defence Force
Portugal - Copa de la Liga
- 14:15 Sporting Braga vs Santa Clara DIRECTV Sports
- 15:45 Benfica vs Tondela DIRECTV Sports
Uruguay - Copa Uruguay
- 18:30 Peñarol vs Plaza Colonia GOLTV, Disney Plus