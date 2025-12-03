Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:30 Burnley vs Crystal Palace Disney+ Premium Chile, Palace TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 14:30 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
- 14:30 Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24 Extra, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 14:30 Arsenal vs Brentford ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN4 Brazil, ESPN2 Argentina
- 15:15 Liverpool vs Sunderland Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+
- 15:15 Leeds United vs Chelsea Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+
España - LaLiga
- 13:00 Athletic Club vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium
Alemania - DFB Pokal
- 12:00 Bochum vs Stuttgart Disney+ Premium Chile, Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 12:00 Freiburg vs Darmstadt 98 Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
- 14:45 Union Berlin vs Bayern München Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+
- 14:45 Hamburger SV vs Holstein KielDisney Plus
Italia - Copa de Italia
- 9:00 Atalanta vs Genoa DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 12:00 Napoli vs Cagliari DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 15:00 Internazionale vs Venezia DirecTV Sports
España - Copa del Rey
- 14:00 Real Murcia vs Cádiz
- 14:00 Mirandés vs Sporting Gijón
- 14:00 Eldense vs Almería
- 14:00 Cultural Leonesa vs FC Andorra
- 14:00 Talavera CF vs Málaga
- 15:00 Torrent vs Real Betis
- 15:00 Ourense CF vs Girona
- 15:00 Reddis vs Real Sociedad
- 15:00 Pontevedra vs Eibar
- 15:00 Cieza vs Levante
- 15:00 Antoniano vs Villarreal
- 15:00 Quintanar del Rey vs Elche
Brasil - Brasileirao
- 17:00 Fortaleza vs Corinthians Fanatiz International, Bet365, SporTV, Premiere, Globoplay
- 17:00 RB Bragantino vs Vitória Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
- 17:30 Juventude vs Santos Fanatiz International, Bet365, Amazon Prime Video, Sportdigital FUSSBALL, Spor Smart 2
- 18:00 Bahia vs Sport Recife Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
- 18:00 São Paulo vs Internacional Fanatiz International, Bet365, Premiere, Flow Sports, Globoplay
- 19:30 Flamengo vs Ceará Globo, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
- 19:30 Atlético Mineiro vs Palmeiras Fanatiz
Ecuador - Copa Ecuador
19:00 LDU Quito vs Emelec DIRECTV
México - Liga MX
- 20:00 Cruz Azul vs Tigres UANL TUDN USA, Univision, TUDN, TUDN En Vivo, TUDN.com
- 22:10 Monterrey vs Toluca TUDN USA, Univision, TUDN, TUDN En Vivo, TUDN.com