Redacción EC

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 14:30 Burnley vs Crystal Palace Disney+ Premium Chile, Palace TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
  • 14:30 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
  • 14:30 Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24 Extra, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 14:30 Arsenal vs Brentford ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN4 Brazil, ESPN2 Argentina
  • 15:15 Liverpool vs Sunderland Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+
  • 15:15 Leeds United vs Chelsea Disney+ Premium Chile, Sport 24, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+

España - LaLiga

  • 13:00 Athletic Club vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium

Alemania - DFB Pokal

  • 12:00 Bochum vs Stuttgart Disney+ Premium Chile, Bet365, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 12:00 Freiburg vs Darmstadt 98 Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
  • 14:45 Union Berlin vs Bayern München Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+
  • 14:45 Hamburger SV vs Holstein KielDisney Plus

Italia - Copa de Italia

  • 9:00 Atalanta vs Genoa DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
  • 12:00 Napoli vs Cagliari DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
  • 15:00 Internazionale vs Venezia DirecTV Sports

España - Copa del Rey

  • 14:00 Real Murcia vs Cádiz
  • 14:00 Mirandés vs Sporting Gijón
  • 14:00 Eldense vs Almería
  • 14:00 Cultural Leonesa vs FC Andorra
  • 14:00 Talavera CF vs Málaga
  • 15:00 Torrent vs Real Betis
  • 15:00 Ourense CF vs Girona
  • 15:00 Reddis vs Real Sociedad
  • 15:00 Pontevedra vs Eibar
  • 15:00 Cieza vs Levante
  • 15:00 Antoniano vs Villarreal
  • 15:00 Quintanar del Rey vs Elche

Brasil - Brasileirao

  • 17:00 Fortaleza vs Corinthians Fanatiz International, Bet365, SporTV, Premiere, Globoplay
  • 17:00 RB Bragantino vs Vitória Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 17:30 Juventude vs Santos Fanatiz International, Bet365, Amazon Prime Video, Sportdigital FUSSBALL, Spor Smart 2
  • 18:00 Bahia vs Sport Recife Fanatiz International, Bet365, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 18:00 São Paulo vs Internacional Fanatiz International, Bet365, Premiere, Flow Sports, Globoplay
  • 19:30 Flamengo vs Ceará Globo, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
  • 19:30 Atlético Mineiro vs Palmeiras Fanatiz

Ecuador - Copa Ecuador

19:00 LDU Quito vs Emelec DIRECTV

México - Liga MX

  • 20:00 Cruz Azul vs Tigres UANL TUDN USA, Univision, TUDN, TUDN En Vivo, TUDN.com
  • 22:10 Monterrey vs Toluca TUDN USA, Univision, TUDN, TUDN En Vivo, TUDN.com

