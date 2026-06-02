Por Redacción EC

Partidos de hoy miércoles 3 de junio de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 3 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

  • 6:30 Filipinas vs Guam
  • 9:30 Kirguistán vs Kenia
  • 12:00 Gibraltar vs Islas Vírgenes Británicas
  • 13:00 RD del Congo vs Dinamarca Disney+ Premium, Zapping
  • 13:00 Albania vs Israel Disney+ Premium
  • 13:45 Países Bajos vs Argelia ESPN, Disney+ Premium
  • 13:45 Luxemburgo vs Italia Disney+ Premium
  • 13:45 Polonia vs Nigeria Disney+ Premium
  • 18:00 Corea del Sur vs El Salvador
  • 19:45 Panamá vs República Dominicana RPC, TVMax

Bolivia - Primera División

  • 17:00 Gualberto Villarroel SJ vs Real Tomayapo Entel Gol
  • 19:00 Real Potosí vs ABB Entel Gol

Argentina - Copa Argentina

  • 19:10 San Lorenzo vs Deportivo Riestra TyC Sports, Fanatiz

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:30 Gualaceo vs Mushuc Runa DIRECTV Sports

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