Partidos de hoy miércoles 3 de junio de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 3 de junio del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Amistoso

6:30 Filipinas vs Guam

9:30 Kirguistán vs Kenia

12:00 Gibraltar vs Islas Vírgenes Británicas

13:00 RD del Congo vs Dinamarca Disney+ Premium, Zapping

13:00 Albania vs Israel Disney+ Premium

13:45 Países Bajos vs Argelia ESPN, Disney+ Premium

13:45 Luxemburgo vs Italia Disney+ Premium

13:45 Polonia vs Nigeria Disney+ Premium

18:00 Corea del Sur vs El Salvador

19:45 Panamá vs República Dominicana RPC, TVMax

Bolivia - Primera División

17:00 Gualberto Villarroel SJ vs Real Tomayapo Entel Gol

19:00 Real Potosí vs ABB Entel Gol

Argentina - Copa Argentina

19:10 San Lorenzo vs Deportivo Riestra TyC Sports, Fanatiz

Ecuador - Copa Ecuador

15:30 Gualaceo vs Mushuc Runa DIRECTV Sports