Partidos de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 30 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:00 Cienciano vs Los Chankas Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Atlético Nacional vs Junior RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 18:00 Torque vs Peñarol Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports
Amistoso
- 11:00 Lituania vs Andorra Disney+ Premium
- 19:00 Argentina vs Bolivia TyC Sports Argentina, SporTV, Telefe Argentina
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 11:45 Paris FC vs Arsenal Disney+ Premium
- 11:45 Häcken vs Juventus Disney+ Premium
- 11:45 Roma vs Barcelona ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 OL Lyonnes vs Chelsea FC ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 SL Benfica vs Bayern Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 New York RB vs St. Louis City Apple TV
Bolivia - Copa de la División Profesional
- 14:00 Real Oruro vs Always Ready Entel Gol
- 17:30 Real Tomayapo vs Nacional Potosí Entel Gol
- 19:30 Oriente Petrolero vs The Strongest Entel Gol
Chile - Copa Chile
- 17:30 Deportes Concepción vs O’Higgins max chile, TNT SPORTS Premium
Paraguay - Copa Paraguay
- 15:00 Independiente FBC vs Nacional Asunción Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 17:30 Cerro Porteño vs Rubio Ñú Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Uruguay - Copa Uruguay
- 14:00 Cerro Largo vs Rentistas DIRECTV Sports Uruguay
- 14:00 Defensor Sporting vs Plaza Colonia DIRECTV Sports Uruguay