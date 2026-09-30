Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, miércoles 30 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 30 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:00 Cienciano vs Los Chankas Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 Atlético Nacional vs Junior RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 18:00 Torque vs Peñarol Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports

Amistoso

  • 11:00 Lituania vs Andorra Disney+ Premium
  • 19:00 Argentina vs Bolivia TyC Sports Argentina, SporTV, Telefe Argentina

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 11:45 Paris FC vs Arsenal Disney+ Premium
  • 11:45 Häcken vs Juventus Disney+ Premium
  • 11:45 Roma vs Barcelona ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:00 OL Lyonnes vs Chelsea FC ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 SL Benfica vs Bayern Disney+ Premium

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:30 New York RB vs St. Louis City Apple TV

Bolivia - Copa de la División Profesional

  • 14:00 Real Oruro vs Always Ready Entel Gol
  • 17:30 Real Tomayapo vs Nacional Potosí Entel Gol
  • 19:30 Oriente Petrolero vs The Strongest Entel Gol

Chile - Copa Chile

  • 17:30 Deportes Concepción vs O’Higgins max chile, TNT SPORTS Premium

Paraguay - Copa Paraguay

  • 15:00 Independiente FBC vs Nacional Asunción Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 17:30 Cerro Porteño vs Rubio Ñú Tigo Sports Paraguay, Fanatiz

Uruguay - Copa Uruguay

  • 14:00 Cerro Largo vs Rentistas DIRECTV Sports Uruguay
  • 14:00 Defensor Sporting vs Plaza Colonia DIRECTV Sports Uruguay

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