Partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
África - Copa Africana de Naciones
- 11:00 Guinea Ecuatorial vs Argelia
- 11:00 Sudán vs Burkina Faso
- 14:00 Gabón vs Costa de Marfil
- 14:00 Mozambique vs Camerún
Arabia Saudita - Pro League
- 10:25 NEOM vs Al Ittihad
- 12:30 Al Shabab vs Al Quadisiya
- 12:30 Al Kholood vs Al Hilal