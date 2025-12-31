Partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

África - Copa Africana de Naciones

11:00 Guinea Ecuatorial vs Argelia

11:00 Sudán vs Burkina Faso

14:00 Gabón vs Costa de Marfil

14:00 Mozambique vs Camerún

Arabia Saudita - Pro League

10:25 NEOM vs Al Ittihad

12:30 Al Shabab vs Al Quadisiya

12:30 Al Kholood vs Al Hilal