Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

África - Copa Africana de Naciones

  • 11:00 Guinea Ecuatorial vs Argelia
  • 11:00 Sudán vs Burkina Faso
  • 14:00 Gabón vs Costa de Marfil
  • 14:00 Mozambique vs Camerún

Arabia Saudita - Pro League

  • 10:25 NEOM vs Al Ittihad
  • 12:30 Al Shabab vs Al Quadisiya
  • 12:30 Al Kholood vs Al Hilal

