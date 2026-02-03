Partidos de HOY, miércoles 4 de febrero del 2026: horarios, canal TV y cómo ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Portugal - Copa de Portugal
- 15:15 Fafe vs Torreense - Disney+
Inglaterra - EFL Cup
- 15:00 Manchester City vs Newcastle United - ESPN, Disney+ Premium
Alemania - DFB Pokal
- 14:45 Holstein Kiel vs Stuttgart - Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 12:00 Bologna vs Lazio - DIRECTV Sports, DGO
- 15:00 Internazionale vs Torino - DIRECTV Sports, DGO
España - Copa del Rey
- 15:00 Valencia vs Athletic Club - América TV, Movistar Deportes
- 15:00 Deportivo Alavés vs Real Sociedad - América TV, Movistar Deportes
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:00 Xelajú vs Monterrey - Disney+
- 22:00 Vancouver FC vs Cruz Azul - Disney+
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Flamengo vs Internacional
- 17:00 RB Bragantino vs Atlético Mineiro
- 18:00 Santos vs São Paulo
- 18:00 Remo vs Mirassol
- 19:30 Grêmio vs Botafogo
- 19:30 Palmeiras vs Vitória
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Atlético Nacional vs América de Cali - RCN, Win Sports
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Talleres Córdoba vs Argentino Merlo - TyC Sports y TyC Sports Play
- 19:15 Platense vs Argentino Monte Maíz - TyC Sports y TyC Sports Play
Sudamérica - Copa Libertadores
- 19:30 2 de Mayo vs Alianza Lima - ESPN, Disney+ Premium
Francia - Copa de Francia
- 14:30 Lorient vs Paris
- 14:30 Olympique Lyonnais vs Laval
- 14:30 Nice vs Montpellier - DIRECTV Sports, DGO
- 14:30 Toulouse vs Amiens SC
- 15:00 Troyes vs Lens
España - Copa de la Reina
- 12:30 Atletico Madrid vs Athletic Club
- 13:00 Madrid vs UD Tenerife
VIDEO RECOMENDADO