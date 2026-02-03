Partidos de HOY, miércoles 4 de febrero del 2026: horarios, canal TV y cómo ver fútbol EN VIVO

Por Redacción EC

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Portugal - Copa de Portugal

  • 15:15 Fafe vs Torreense - Disney+

Inglaterra - EFL Cup

  • 15:00 Manchester City vs Newcastle United - ESPN, Disney+ Premium

Alemania - DFB Pokal

  • 14:45 Holstein Kiel vs Stuttgart - Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

  • 12:00 Bologna vs Lazio - DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Internazionale vs Torino - DIRECTV Sports, DGO

España - Copa del Rey

  • 15:00 Valencia vs Athletic Club - América TV, Movistar Deportes
  • 15:00 Deportivo Alavés vs Real Sociedad - América TV, Movistar Deportes

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 20:00 Xelajú vs Monterrey - Disney+
  • 22:00 Vancouver FC vs Cruz Azul - Disney+

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Flamengo vs Internacional
  • 17:00 RB Bragantino vs Atlético Mineiro
  • 18:00 Santos vs São Paulo
  • 18:00 Remo vs Mirassol
  • 19:30 Grêmio vs Botafogo
  • 19:30 Palmeiras vs Vitória

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 Atlético Nacional vs América de Cali - RCN, Win Sports

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Talleres Córdoba vs Argentino Merlo - TyC Sports y TyC Sports Play
  • 19:15 Platense vs Argentino Monte Maíz - TyC Sports y TyC Sports Play

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 19:30 2 de Mayo vs Alianza Lima - ESPN, Disney+ Premium

Francia - Copa de Francia

  • 14:30 Lorient vs Paris
  • 14:30 Olympique Lyonnais vs Laval
  • 14:30 Nice vs Montpellier - DIRECTV Sports, DGO
  • 14:30 Toulouse vs Amiens SC
  • 15:00 Troyes vs Lens

España - Copa de la Reina

  • 12:30 Atletico Madrid vs Athletic Club
  • 13:00 Madrid vs UD Tenerife

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Partidos de HOY, miércoles 4 de febrero del 2026: horarios, canal TV y cómo ver fútbol EN VIVO
Fútbol mundial

Partidos de HOY, miércoles 4 de febrero del 2026: horarios, canal TV y cómo ver fútbol EN VIVO

The Strongest vs. Táchira en vivo, Copa Libertadores: transmisión del partido por Fase 1
Fútbol mundial

The Strongest vs. Táchira en vivo, Copa Libertadores: transmisión del partido por Fase 1

Arsenal vs. Chelsea (1-0): resumen y goles del partido por la semifinal de la Carabao Cup | VIDEO
Fútbol mundial

Arsenal vs. Chelsea (1-0): resumen y goles del partido por la semifinal de la Carabao Cup | VIDEO

Manchester City vs Newcastle: horarios, canales TV y dónde ver partido por la semifinal de la Carabo Cup
Fútbol mundial

Manchester City vs Newcastle: horarios, canales TV y dónde ver partido por la semifinal de la Carabo Cup