Partidos de HOY, miércoles 4 de febrero del 2026: horarios, canal TV y cómo ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Portugal - Copa de Portugal

15:15 Fafe vs Torreense - Disney+

Inglaterra - EFL Cup

15:00 Manchester City vs Newcastle United - ESPN, Disney+ Premium

Alemania - DFB Pokal

14:45 Holstein Kiel vs Stuttgart - Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

12:00 Bologna vs Lazio - DIRECTV Sports, DGO

15:00 Internazionale vs Torino - DIRECTV Sports, DGO

España - Copa del Rey

15:00 Valencia vs Athletic Club - América TV, Movistar Deportes

15:00 Deportivo Alavés vs Real Sociedad - América TV, Movistar Deportes

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

20:00 Xelajú vs Monterrey - Disney+

22:00 Vancouver FC vs Cruz Azul - Disney+

Brasil - Brasileirão

17:00 Flamengo vs Internacional

17:00 RB Bragantino vs Atlético Mineiro

18:00 Santos vs São Paulo

18:00 Remo vs Mirassol

19:30 Grêmio vs Botafogo

19:30 Palmeiras vs Vitória

Colombia - Categoría Primera A

20:00 Atlético Nacional vs América de Cali - RCN, Win Sports

Argentina - Liga Profesional

17:00 Talleres Córdoba vs Argentino Merlo - TyC Sports y TyC Sports Play

19:15 Platense vs Argentino Monte Maíz - TyC Sports y TyC Sports Play

Sudamérica - Copa Libertadores

19:30 2 de Mayo vs Alianza Lima - ESPN, Disney+ Premium

Francia - Copa de Francia

14:30 Lorient vs Paris

14:30 Olympique Lyonnais vs Laval

14:30 Nice vs Montpellier - DIRECTV Sports, DGO

14:30 Toulouse vs Amiens SC

15:00 Troyes vs Lens

España - Copa de la Reina

12:30 Atletico Madrid vs Athletic Club

13:00 Madrid vs UD Tenerife