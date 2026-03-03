Por Redacción EC

Partidos del miércoles 4 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 14:30 Manchester City vs Nottingham Forest Disney+ Premium
  • 14:30 Brighton & Hove Albion vs Arsenal ESPN2, Disney+ Premium
  • 14:30 Fulham vs West Ham United Disney+ Premium
  • 14:30 Aston Villa vs Chelsea Disney+ Premium, ESPN
  • 15:15 Newcastle United vs Manchester United Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 13:00 Rayo Vallecano vs Real Oviedo ESPN3, Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 14:30 Hamburger SV vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium

Italia - Copa de Italia

  • 15:00 Lazio vs Atalanta DIRECTV Sports, DGO

España - Copa del Rey

  • 15:00 Real Sociedad vs Athletic Club América Televisión, Movistar Deportes Peru

Argentina - Liga Profesional

  • 19:00 Lanús vs Boca Juniors TyC Sports Internacional, ESPN Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 Fortaleza CEIF vs Jaguares de Córdoba Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Caracas vs Metropolitanos DIRECTV Sports, DIRECTV Sports
  • 17:00 Blooming vs San Antonio Bulo Bulo Disney+ Premium, ESPN2
  • 19:30 Atlético Nacional vs Millonarios ESPN, Disney+ Premium
  • 19:30 Sportivo Trinidense vs Olimpia Disney+ Premium, ESPN
  • 19:30 Universidad Chile vs Palestino DIRECTV Sports
  • 21:00 Deportivo Cuenca vs Libertad DIRECTV Sports, DGO

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Carabobo vs Sporting Cristal ESPN2, Fox Sports
  • 19:30 O’Higgins vs Deportes Tolima ESPN2, Fox Sports

Francia - Copa de Francia

  • 14:30 Lorient vs Nice DIRECTV Sports
  • 15:00 Olympique Marseille vs Toulouse DIRECTV Sports

Países Bajos - Copa KNVB

  • 14:00 AZ vs Telstar DIRECTV Sports

