Partidos del miércoles 4 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 14:30 Manchester City vs Nottingham Forest Disney+ Premium
- 14:30 Brighton & Hove Albion vs Arsenal ESPN2, Disney+ Premium
- 14:30 Fulham vs West Ham United Disney+ Premium
- 14:30 Aston Villa vs Chelsea Disney+ Premium, ESPN
- 15:15 Newcastle United vs Manchester United Disney+ Premium
España - LaLiga
- 13:00 Rayo Vallecano vs Real Oviedo ESPN3, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 14:30 Hamburger SV vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
Italia - Copa de Italia
- 15:00 Lazio vs Atalanta DIRECTV Sports, DGO
España - Copa del Rey
- 15:00 Real Sociedad vs Athletic Club América Televisión, Movistar Deportes Peru
Argentina - Liga Profesional
- 19:00 Lanús vs Boca Juniors TyC Sports Internacional, ESPN Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Fortaleza CEIF vs Jaguares de Córdoba Fanatiz, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Caracas vs Metropolitanos DIRECTV Sports, DIRECTV Sports
- 17:00 Blooming vs San Antonio Bulo Bulo Disney+ Premium, ESPN2
- 19:30 Atlético Nacional vs Millonarios ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Sportivo Trinidense vs Olimpia Disney+ Premium, ESPN
- 19:30 Universidad Chile vs Palestino DIRECTV Sports
- 21:00 Deportivo Cuenca vs Libertad DIRECTV Sports, DGO
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Carabobo vs Sporting Cristal ESPN2, Fox Sports
- 19:30 O’Higgins vs Deportes Tolima ESPN2, Fox Sports
Francia - Copa de Francia
- 14:30 Lorient vs Nice DIRECTV Sports
- 15:00 Olympique Marseille vs Toulouse DIRECTV Sports
Países Bajos - Copa KNVB
- 14:00 AZ vs Telstar DIRECTV Sports