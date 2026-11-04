Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.

Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Perú - Liga 1

  • 20:30 Universitario vs Sport Boys Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 AEK Athens vs Real Madrid Disney+ Premium, Fox Sports
  • 12:45 Fenerbahçe vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Borussia Dortmund vs Real Betis Disney+ Premium, Fox Sports 2
  • 15:00 Porto vs Napoli Disney+ Premium, ESPN7, Fox Sports
  • 15:00 Lens vs Como ESPN2, Disney+ Premium
  • 15:00 PSV vs Club Brugge ESPN 4, Disney+ Premium
  • 15:00 RB Leipzig vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Slavia Praha vs Arsenal ESPN3, Disney+ Premium
  • 15:00 Viking vs Sabah Disney+ Premium, ESPN6

Brasil - Brasileirão

  • 17:30 Flamengo vs Gremio YouTube, Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 17:30 Athletico-PR vs Vasco da Gama Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, CazéTV
  • 19:30 Botafogo vs Atlético Mineiro Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
  • 19:30 São Paulo vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:30 Cúcuta Deportivo vs Santa Fe Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 20:30 Millonarios vs América de Cali Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV

Paraguay - Primera División

  • 17:00 Libertad vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 17:00 Sportivo Ameliano vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 19:15 Olimpia vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Venezuela - Primera División

  • 16:30 Portuguesa vs Deportivo La Guaira
  • 18:30 Metropolitanos vs Carabobo

Ecuador - Copa Ecuador

  • 19:00 LDU Quito vs Universidad Católica DIRECTV Sports, DGO

Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

  • 10:00 Japón Sub-17 vs Corea del Norte Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
  • 13:00 Brasil Sub-17 vs Nigeria Sub-17 DIRECTV Sports, DGO

Bolivia - Copa de la División Profesional

  • 17:00 Nacional Potosí vs Oriente Petrolero Entel Gol
  • 19:30 The Strongest vs Always Ready Entel Gol

Uruguay - Copa Uruguay

  • 13:00 San Carlos vs Boston River DIRECTV Sports
  • 19:00 Ferro Carril vs Nacional DIRECTV Sports

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