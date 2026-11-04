Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Perú - Liga 1
- 20:30 Universitario vs Sport Boys Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 AEK Athens vs Real Madrid Disney+ Premium, Fox Sports
- 12:45 Fenerbahçe vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Borussia Dortmund vs Real Betis Disney+ Premium, Fox Sports 2
- 15:00 Porto vs Napoli Disney+ Premium, ESPN7, Fox Sports
- 15:00 Lens vs Como ESPN2, Disney+ Premium
- 15:00 PSV vs Club Brugge ESPN 4, Disney+ Premium
- 15:00 RB Leipzig vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Slavia Praha vs Arsenal ESPN3, Disney+ Premium
- 15:00 Viking vs Sabah Disney+ Premium, ESPN6
Brasil - Brasileirão
- 17:30 Flamengo vs Gremio YouTube, Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 17:30 Athletico-PR vs Vasco da Gama Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, CazéTV
- 19:30 Botafogo vs Atlético Mineiro Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 19:30 São Paulo vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Colombia - Categoría Primera A
- 18:30 Cúcuta Deportivo vs Santa Fe Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
- 20:30 Millonarios vs América de Cali Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
Paraguay - Primera División
- 17:00 Libertad vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 17:00 Sportivo Ameliano vs Guaraní DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 19:15 Olimpia vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Venezuela - Primera División
- 16:30 Portuguesa vs Deportivo La Guaira
- 18:30 Metropolitanos vs Carabobo
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 LDU Quito vs Universidad Católica DIRECTV Sports, DGO
Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA
- 10:00 Japón Sub-17 vs Corea del Norte Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 13:00 Brasil Sub-17 vs Nigeria Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
Bolivia - Copa de la División Profesional
- 17:00 Nacional Potosí vs Oriente Petrolero Entel Gol
- 19:30 The Strongest vs Always Ready Entel Gol
Uruguay - Copa Uruguay
- 13:00 San Carlos vs Boston River DIRECTV Sports
- 19:00 Ferro Carril vs Nacional DIRECTV Sports
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