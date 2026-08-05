Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Amistosos
- 13:30 Arsenal vs Real Betis Claro Sports
- 14:00 Mallorca vs PSG DirecTV
Europa - UEFA Champions League
- 11:30 AGF vs Sabah Onefootball, TV3+ HD, Ictimai TV, Viaplay Denmark, VeikkausTV
- 13:00 Fenerbahçe vs Sturm Graz Claro TV+
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 13:15 Ferencváros vs Górnik Zabrze Silk Universal, NIFL TV
Europa - Liga de la Conferencia de la UEFA
- 12:00 Brann vs Apollon Cytavision Sports 1, Cytavision on the Go, VG+, Arena Sport 2P, Arena 3 Premium
- 13:30 Panathinaikos vs CSKA 1948
Norteamérica - Leagues Cup
- 18:30 Monterrey vs Orlando City SC MLS Season Pass
- 18:30 Inter Miami vs Atlético San Luis MLS Season Pass
- 19:30 Nashville SC vs León MLS Season Pass
- 19:30 Dallas vs Querétaro MLS Season Pass
- 21:00 Toluca vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass, Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TSN5
- 21:30 Los Angeles FC vs Guadalajara MLS Season Pass
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Boca Juniors vs Estudiantes ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 19:15 Tigre vs Belgrano ESPN Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:15 Inter Bogotá vs Jaguares de Córdoba RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv
- 18:25 Deportivo Pereira vs Santa Fe Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz, fuboTV
- 20:30 Once Caldas vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Sporttv