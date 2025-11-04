Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 12:45 Qarabag vs Chelsea ESPN, Disney Plus
- 12:45 Pafos vs Villarreal ESPN 2, Disney Plus
- 15:00 Benfica vs Bayer Leverkusen ESPN 7, Disney Plus
- 15:00 Inter vs Kairat ESPN 5, Disney Plus
- 15:00 Olympique de Marsella vs Atalanta ESPN 6, Disney Plus
- 15:00 Newcastle vs Athletic Club ESPN4, Disney Plus
- 15:00 Ajax vs Galatasaray ESPN 3, Disney Plus
- 15:00 Brujas vs Barcelona ESPN, Disney Plus
- 15:00 Manchester City vs Borussia Dortmund ESPN 2, Disney Plus
Brasil - Brasileirao
- 17:00 Bragantino vs Corinthians Fanatiz
- 17:00 Sport Recife vs Juventude Fanatiz
- 17:00 Vitoria vs Internacional Fanatiz
- 17:30 Botafogo vs Vasco da Gama Fanatiz
- 18:00 Atlético Mineiro vs Bahía Fanatiz
- 18:00 Gremio vs Cruzeiro Fanatiz
- 19:30 Sao Paulo vs Flamengo Fanatiz
Chile - Primera División
- 15:30 Universidad de Chile vs Everton TNT Sports, Max Chile
Argentina - Copa Argentina
- 19:10 Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors TYC Sports
Copa Mundial Sub-17 de la FIFA
- 7:30 Panamá Sub-17 vs República de Irlanda Sub-17 DIRECTV, DGO
- 7:30 Tayikistán Sub-17 vs República Checa Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:00 Paraguay Sub-17 vs Uzbekistán Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Austria Sub-17 vs Arabia Saudita Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 Malí Sub-17 vs Nueva Zelanda Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:15 Estados Unidos Sub-17 vs Brukina Faso Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Francia Sub-17 vs Chile Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Canadá Sub-17 vs Uganda Sub-17 DIRECTV, DGO