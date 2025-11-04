Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 5 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 12:45 Qarabag vs Chelsea ESPN, Disney Plus
  • 12:45 Pafos vs Villarreal ESPN 2, Disney Plus
  • 15:00 Benfica vs Bayer Leverkusen ESPN 7, Disney Plus
  • 15:00 Inter vs Kairat ESPN 5, Disney Plus
  • 15:00 Olympique de Marsella vs Atalanta ESPN 6, Disney Plus
  • 15:00 Newcastle vs Athletic Club ESPN4, Disney Plus
  • 15:00 Ajax vs Galatasaray ESPN 3, Disney Plus
  • 15:00 Brujas vs Barcelona ESPN, Disney Plus
  • 15:00 Manchester City vs Borussia Dortmund ESPN 2, Disney Plus

Brasil - Brasileirao

  • 17:00 Bragantino vs Corinthians Fanatiz
  • 17:00 Sport Recife vs Juventude Fanatiz
  • 17:00 Vitoria vs Internacional Fanatiz
  • 17:30 Botafogo vs Vasco da Gama Fanatiz
  • 18:00 Atlético Mineiro vs Bahía Fanatiz
  • 18:00 Gremio vs Cruzeiro Fanatiz
  • 19:30 Sao Paulo vs Flamengo Fanatiz

Chile - Primera División

  • 15:30 Universidad de Chile vs Everton TNT Sports, Max Chile

Argentina - Copa Argentina

  • 19:10 Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors TYC Sports

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

  • 7:30 Panamá Sub-17 vs República de Irlanda Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 7:30 Tayikistán Sub-17 vs República Checa Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 8:00 Paraguay Sub-17 vs Uzbekistán Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 8:30 Austria Sub-17 vs Arabia Saudita Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 9:45 Malí Sub-17 vs Nueva Zelanda Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 10:15 Estados Unidos Sub-17 vs Brukina Faso Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 10:45 Francia Sub-17 vs Chile Sub-17 DIRECTV, DGO
  • 10:45 Canadá Sub-17 vs Uganda Sub-17 DIRECTV, DGO

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS