Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 14:00 Bayern München vs PSG ESPN, Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:30 Toluca vs Los Angeles FC Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Audax Italiano vs Vasco da Gama DIRECTV Sports, DGO
- 17:00 Torque vs Palestino ESPN2, Disney+ Premium
- 19:00 Barracas Central vs Olimpia Disney+ Premium, ESPN 2
- 19:00 Macará vs Tigre Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 19:30 Botafogo vs Racing Club ESPN3, Disney+ Premium
- 21:00 Alianza Atlético vs América de Cali DIRECTV Sports, DGO
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Cusco vs Estudiantes ESPN, Disney+ Premium
- 17:00 Deportivo La Guaira vs Bolívar Disney+ Premium, ESPN 5
- 19:30 Santa Fe vs Corinthians ESPN, Disney+ Premium
- 19:30 Independiente Rivadavia vs Fluminense Disney+ Premium, ESPN7
- 21:00 Universidad Católica vs Cruzeiro Disney+ Premium, ESPN 5
- 21:00 Deportes Tolima vs Nacional ESPN2, Disney+ Premium
Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino
- 15:00 Brasil Sub-17 vs Chile Sub-17 DIRECTV Sports, DGO
- 15:00 Argentina Sub-17 vs Venezuela Sub-17 DIRECTV Sports, DGO