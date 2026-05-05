Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 6 de mayo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

14:00 Bayern München vs PSG ESPN, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

20:30 Toluca vs Los Angeles FC Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Audax Italiano vs Vasco da Gama DIRECTV Sports, DGO

17:00 Torque vs Palestino ESPN2, Disney+ Premium

19:00 Barracas Central vs Olimpia Disney+ Premium, ESPN 2

19:00 Macará vs Tigre Disney+ Premium, DIRECTV Sports

19:30 Botafogo vs Racing Club ESPN3, Disney+ Premium

21:00 Alianza Atlético vs América de Cali DIRECTV Sports, DGO

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Cusco vs Estudiantes ESPN, Disney+ Premium

17:00 Deportivo La Guaira vs Bolívar Disney+ Premium, ESPN 5

19:30 Santa Fe vs Corinthians ESPN, Disney+ Premium

19:30 Independiente Rivadavia vs Fluminense Disney+ Premium, ESPN7

21:00 Universidad Católica vs Cruzeiro Disney+ Premium, ESPN 5

21:00 Deportes Tolima vs Nacional ESPN2, Disney+ Premium

Sudamérica - Sudamericano Sub-17 Femenino

15:00 Brasil Sub-17 vs Chile Sub-17 DIRECTV Sports, DGO

15:00 Argentina Sub-17 vs Venezuela Sub-17 DIRECTV Sports, DGO