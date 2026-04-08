Partidos de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

14:00 Barcelona vs Atlético Madrid ESPN, Disney+ Premium

14:00 PSG vs Liverpool ESPN2, Disney+ Premium

Europa - Liga Europa de la UEFA

11:45 Sporting Braga vs Real Betis ESPN3, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

20:00 Tigres UANL vs Seattle Sounders FC Disney+ Premium

22:00 Toluca vs LA Galaxy Disney+ Premium

Ecuador - Serie A de Ecuador

19:00 Universidad Católica vs Emelec Zapping TV

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Deportivo Riestra vs Palestino ESPN, Disney+ Premium

17:00 Deportivo Recoleta vs San Lorenzo ESPN2, Disney+ Premium

17:00 Deportivo Cuenca vs Santos DIRECTV Sports

19:00 Audax Italiano vs Olimpia Disney+ Premium, ESPN3

19:30 Blooming vs River Plate DIRECTV Sports

19:30 Torque vs Grêmio Disney+ Premium, ESPN2

21:00 Academia Puerto Cabello vs Atlético Mineiro Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Coquimbo Unido vs Nacional ESPN, Disney+ Premium

17:00 Mirassol vs Lanús ESPN2, Disney+ Premium

19:00 Medellín vs Estudiantes ESPN2, Disney+ Premium

19:30 Cusco vs Flamengo Disney+ Premium, ESPN7

19:30 Junior vs Palmeiras ESPN, Disney+ Premium

21:00 Sporting Cristal vs Cerro Porteño ESPN2, Disney Plus