Por Redacción EC

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 8 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 14:00 Barcelona vs Atlético Madrid ESPN, Disney+ Premium
  • 14:00 PSG vs Liverpool ESPN2, Disney+ Premium

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 11:45 Sporting Braga vs Real Betis ESPN3, Disney+ Premium

Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf

  • 20:00 Tigres UANL vs Seattle Sounders FC Disney+ Premium
  • 22:00 Toluca vs LA Galaxy Disney+ Premium

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 19:00 Universidad Católica vs Emelec Zapping TV

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Deportivo Riestra vs Palestino ESPN, Disney+ Premium
  • 17:00 Deportivo Recoleta vs San Lorenzo ESPN2, Disney+ Premium
  • 17:00 Deportivo Cuenca vs Santos DIRECTV Sports
  • 19:00 Audax Italiano vs Olimpia Disney+ Premium, ESPN3
  • 19:30 Blooming vs River Plate DIRECTV Sports
  • 19:30 Torque vs Grêmio Disney+ Premium, ESPN2
  • 21:00 Academia Puerto Cabello vs Atlético Mineiro Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Coquimbo Unido vs Nacional ESPN, Disney+ Premium
  • 17:00 Mirassol vs Lanús ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:00 Medellín vs Estudiantes ESPN2, Disney+ Premium
  • 19:30 Cusco vs Flamengo Disney+ Premium, ESPN7
  • 19:30 Junior vs Palmeiras ESPN, Disney+ Premium
  • 21:00 Sporting Cristal vs Cerro Porteño ESPN2, Disney Plus
VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.