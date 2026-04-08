Partidos de hoy, miércoles 8 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 8 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 14:00 Barcelona vs Atlético Madrid ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 PSG vs Liverpool ESPN2, Disney+ Premium
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:45 Sporting Braga vs Real Betis ESPN3, Disney+ Premium
Norteamérica - Copa de Campeones de la Concacaf
- 20:00 Tigres UANL vs Seattle Sounders FC Disney+ Premium
- 22:00 Toluca vs LA Galaxy Disney+ Premium
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 19:00 Universidad Católica vs Emelec Zapping TV
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Deportivo Riestra vs Palestino ESPN, Disney+ Premium
- 17:00 Deportivo Recoleta vs San Lorenzo ESPN2, Disney+ Premium
- 17:00 Deportivo Cuenca vs Santos DIRECTV Sports
- 19:00 Audax Italiano vs Olimpia Disney+ Premium, ESPN3
- 19:30 Blooming vs River Plate DIRECTV Sports
- 19:30 Torque vs Grêmio Disney+ Premium, ESPN2
- 21:00 Academia Puerto Cabello vs Atlético Mineiro Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Coquimbo Unido vs Nacional ESPN, Disney+ Premium
- 17:00 Mirassol vs Lanús ESPN2, Disney+ Premium
- 19:00 Medellín vs Estudiantes ESPN2, Disney+ Premium
- 19:30 Cusco vs Flamengo Disney+ Premium, ESPN7
- 19:30 Junior vs Palmeiras ESPN, Disney+ Premium
- 21:00 Sporting Cristal vs Cerro Porteño ESPN2, Disney Plus