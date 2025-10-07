Partidos de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 8 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Clasificación Mundial

8:00 Mauricio vs Camerún

8:00 Libia vs Islas de Cabo Verde

8:00 Eswatini vs Angola

8:00 Etiopía vs Guinea-Bissau

10:00 Omán vs Qatar

11:00 Yibuti vs Egipto

11:00 Sierra Leona vs Burkina Faso

11:00 República Centroafricana vs Ghana

11:00 Chad vs Malí

11:00 Comoras vs Madagascar

12:15 Indonesia vs Arabia Saudita

14:00 Tanzania vs Zambia

14:00 Níger vs Congo

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

14:30 Argentina Sub-20 vs Nigeria Sub-20 DIRECTV, DGO

14:30 Colombia Sub-20 vs Sur África Sub-20 DIRECTV, DGO

18:00 Japón Sub-20 vs Francia Sub-20 DIRECTV, DGO

18:00 Paraguay Sub-20 vs Noruega Sub-20 DIRECTV, DGO

Brasil - Brasileirão

17:00 Atlético Mineiro vs Sport Recife

19:00 Mirassol vs Fluminense

Ecuador - Copa Ecuador

16:00 Leones del Norte vs Emelec DIRECTV, DGO

19:00 Gualaceo vs Independiente del Valle DIRECTV, DGO

Amistoso

10:00 Gibraltar vs Nueva Caledonia

Europa - UEFA Women’s Champions League

11:45 Twente vs Chelsea FC

11:45 Real Madrid vs Roma

14:00 Wolfsburg vs PSG

14:00 St. Pölten vs Atletico Madrid

14:00 Manchester United vs Vålerenga Kvinner

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

21:30 Los Angeles FC vs Toronto FC MLS Season Pass