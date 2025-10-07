Redacción EC
Partidos de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 8 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Clasificación Mundial

  • 8:00 Mauricio vs Camerún
  • 8:00 Libia vs Islas de Cabo Verde
  • 8:00 Eswatini vs Angola
  • 8:00 Etiopía vs Guinea-Bissau
  • 10:00 Omán vs Qatar
  • 11:00 Yibuti vs Egipto
  • 11:00 Sierra Leona vs Burkina Faso
  • 11:00 República Centroafricana vs Ghana
  • 11:00 Chad vs Malí
  • 11:00 Comoras vs Madagascar
  • 12:15 Indonesia vs Arabia Saudita
  • 14:00 Tanzania vs Zambia
  • 14:00 Níger vs Congo

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

  • 14:30 Argentina Sub-20 vs Nigeria Sub-20 DIRECTV, DGO
  • 14:30 Colombia Sub-20 vs Sur África Sub-20 DIRECTV, DGO
  • 18:00 Japón Sub-20 vs Francia Sub-20 DIRECTV, DGO
  • 18:00 Paraguay Sub-20 vs Noruega Sub-20 DIRECTV, DGO

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Atlético Mineiro vs Sport Recife
  • 19:00 Mirassol vs Fluminense

Ecuador - Copa Ecuador

  • 16:00 Leones del Norte vs Emelec DIRECTV, DGO
  • 19:00 Gualaceo vs Independiente del Valle DIRECTV, DGO

Amistoso

  • 10:00 Gibraltar vs Nueva Caledonia

Europa - UEFA Women’s Champions League

  • 11:45 Twente vs Chelsea FC
  • 11:45 Real Madrid vs Roma
  • 14:00 Wolfsburg vs PSG
  • 14:00 St. Pölten vs Atletico Madrid
  • 14:00 Manchester United vs Vålerenga Kvinner

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 21:30 Los Angeles FC vs Toronto FC MLS Season Pass

