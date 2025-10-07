Partidos de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 8 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Clasificación Mundial
- 8:00 Mauricio vs Camerún
- 8:00 Libia vs Islas de Cabo Verde
- 8:00 Eswatini vs Angola
- 8:00 Etiopía vs Guinea-Bissau
- 10:00 Omán vs Qatar
- 11:00 Yibuti vs Egipto
- 11:00 Sierra Leona vs Burkina Faso
- 11:00 República Centroafricana vs Ghana
- 11:00 Chad vs Malí
- 11:00 Comoras vs Madagascar
- 12:15 Indonesia vs Arabia Saudita
- 14:00 Tanzania vs Zambia
- 14:00 Níger vs Congo
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 14:30 Argentina Sub-20 vs Nigeria Sub-20 DIRECTV, DGO
- 14:30 Colombia Sub-20 vs Sur África Sub-20 DIRECTV, DGO
- 18:00 Japón Sub-20 vs Francia Sub-20 DIRECTV, DGO
- 18:00 Paraguay Sub-20 vs Noruega Sub-20 DIRECTV, DGO
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Atlético Mineiro vs Sport Recife
- 19:00 Mirassol vs Fluminense
Ecuador - Copa Ecuador
- 16:00 Leones del Norte vs Emelec DIRECTV, DGO
- 19:00 Gualaceo vs Independiente del Valle DIRECTV, DGO
Amistoso
- 10:00 Gibraltar vs Nueva Caledonia
Europa - UEFA Women’s Champions League
- 11:45 Twente vs Chelsea FC
- 11:45 Real Madrid vs Roma
- 14:00 Wolfsburg vs PSG
- 14:00 St. Pölten vs Atletico Madrid
- 14:00 Manchester United vs Vålerenga Kvinner
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 21:30 Los Angeles FC vs Toronto FC MLS Season Pass