Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Europa - UEFA Champions League
- 11:45 Stuttgart vs Viking Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Space Brazil, Zapping, Claro TV+
- 11:45 Barcelona vs Feyenoord ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, TNT Brasil, Zapping
- 14:00 Sporting CP vs Galatasaray ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
- 14:00 PSG vs Slovan Bratislava ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports 2 Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
- 14:00 Napoli vs Arsenal Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, ESPN Argentina, Space Brazil, Zapping
- 14:00 Liverpool vs Atlético Madrid Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Fox Sports Argentina, Space Brazil, Zapping
Portugal - Primeira Liga
- 14:45 Moreirense vs Benfica DirecTV
Colombia - Categoría Primera A
- 20:00 Boyacá Chicó vs Atlético Nacional RCN, Win Sports
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 Santos vs Atlético Mineiro Disney+ Premium
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 Palmeiras vs LDU Quito ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
- 19:30 Estudiantes vs Corinthians ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
Argentina - Copa Argentina
- 17:00 Deportivo Riestra vs Banfield TyC Sports
Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF
- 20:06 Deportivo Saprissa vs Cartaginés Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- 22:06 Motagua vs Alianza Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Paramount+