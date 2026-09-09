Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Europa - UEFA Champions League

  • 11:45 Stuttgart vs Viking Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Space Brazil, Zapping, Claro TV+
  • 11:45 Barcelona vs Feyenoord ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, TNT Brasil, Zapping
  • 14:00 Sporting CP vs Galatasaray ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
  • 14:00 PSG vs Slovan Bratislava ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports 2 Argentina, Max Brazil, Disney+ Premium Argentina
  • 14:00 Napoli vs Arsenal Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, ESPN Argentina, Space Brazil, Zapping
  • 14:00 Liverpool vs Atlético Madrid Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Fox Sports Argentina, Space Brazil, Zapping

Portugal - Primeira Liga

  • 14:45 Moreirense vs Benfica DirecTV

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 Boyacá Chicó vs Atlético Nacional RCN, Win Sports

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 Santos vs Atlético Mineiro Disney+ Premium

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 Palmeiras vs LDU Quito ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
  • 19:30 Estudiantes vs Corinthians ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina, Paramount+

Argentina - Copa Argentina

  • 17:00 Deportivo Riestra vs Banfield TyC Sports

Norteamérica - Copa Centroamericana de CONCACAF

  • 20:06 Deportivo Saprissa vs Cartaginés Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • 22:06 Motagua vs Alianza Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Paramount+
VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.