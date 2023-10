¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, lunes 16 de octubre del 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Europa - Eliminatorias para la Euro

11:00am Azerbaijan vs Austria Fox Sports 2

1:45pm Gibraltar vs Ireland Republic ViX, DAZN

1:45pm Greece vs Netherlands Fox Sports 2

1:45pm Belgium vs Sweden ViX, DAZN

1:45pm Iceland vs Liechtenstein ViX, DAZN

1:45pm Bosnia and Herzegovina vs Portugal fuboTV

1:45pm Luxembourg vs Slovakia Star+

Norteamérica - Liga de Naciones CONCACAF

3:00pm Saint Martin vs Anguilla Flow Sports

3:00pm Turks and Caicos Islands vs British Virgin Islands Flow Sports

6:00pm French Guiana vs Saint Vincent and the Grenadines Flow Sports

7:00pm Dominican Republic vs Barbados Flow Sports

9:00pm Nicaragua vs Montserrat Flow Sports

Argentina - Primera División

2:00pm Banfield vs Atlético Tucumán Star+

4:00pm Central Córdoba SdE vs Lanús Star+

6:00pm Defensa y Justicia vs Belgrano Star+

Amistoso

6:35am China vs Uzbekistan

9:00am Botswana vs Eswatini

10:00am Mozambique vs Nigeria

11:00am Egypt vs Algeria

11:00am Kenya vs Russia

1:30pm Senegal vs Cameroon

