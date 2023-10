¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, domingo 14 de octubre del 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Europa - Eliminatorias para la Euro

8:00 | Georgia vs Chipre vía Star+, ESPN

11:00 | República Checa vs Islas Feroe vía Star+

11:00 | Suiza vs Bielorrusia vía Star+, ESPN

13:45 | Noruega vs España vía Star+, ESPN

13:45 | Turquía vs Letonia vía Star+

13:45 | Gales vs Croacia vía Star+

13:45 | Polonia vs Moldavia vía Star+, ESPN

13:45 | Rumania vs Andorra vía Star+

Norteamérica - Liga de Naciones CONCACAF

14:30 | Guadalupe vs St. Lucia vía Facebook Live, YouTube, Concacaf Official

18:00 | St. Kitts and Nevis vs Sint Maarten vía Facebook Live, YouTube, Concacaf Official

19:00 | Haití vs Jamaica vía Facebook Live, YouTube, Concacaf Official

19:00 | Honduras vs Cuba vía Facebook Live, YouTube, Concacaf Official

19:00 | Surinam vs Granada vía Facebook Live, YouTube, Concacaf Official

Colombia - Primera A

16:00 | Rionegro Águilas vs Alianza Petrolera vía RCN Nuestra Tele, Win Sports

18:10 | Deportivo Cali vs América de Cali vía RCN Nuestra Tele, Win Sports

20:20 | Deportes Tolima vs Santa Fe vía RCN Nuestra Tele, Win Sports

Uruguay - Primera División

13:15 | River Plate vs Boston River vía GolTV Latinoamerica, Star+, VTV

16:30 | Nacional vs Cerro vía GolTV Latinoamerica, Star+

Copa Argentina

19:10 | Talleres Córdoba vs Boca Juniors vía TyC Sports Internacional, Star+

