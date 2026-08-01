Por Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 1 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 FC Cajamarca vs Sport Huancayo Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 15:30 Atlético Grau vs Sport Boys Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 18:00 Cusco vs UTC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
  • 20:30 Alianza Lima vs Alianza Atlético Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

Portugal - Supertaça

  • 14:15 Porto vs Torreense Meridiano Television, inter

Partido Amistoso Internacional

  • 4:00 Bayer Leverkusen vs Rot-Weiss Essen
  • 4:45 Chelsea vs Tottenham Hotspur Claro Sports, Zapping
  • 6:30 Manchester City vs Inter Claro Sports
  • 8:00 Manchester United vs Atlético Madrid MUTV, Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • 11:00 Carl Zeiss Jena vs Bayer Leverkusen Premier Sports 1, Premier Sports
  • 11:00 Real Madrid vs Fiorentina DAZN
  • 13:00 Girona vs Arsenal DAZN

Argentina - Liga Profesional

  • 13:30 Estudiantes Río Cuarto vs Banfield TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, TyC Sports
  • 13:30 Gimnasia Mendoza vs Unión Santa Fe ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz, ViX
  • 16:00 Belgrano vs Argentinos Juniors TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
  • 16:00 Estudiantes vs Defensa y Justicia Disney+ Premium, Fanatiz, ESPN Argentina, ESPN Premium Argentina
  • 18:30 Racing Club vs Tigre TNT Sports Argentina, Max Argentina

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Real Oruro vs Independiente Petrolero Entel Gol
  • 16:15 San Antonio Bulo Bulo vs Blooming Entel Gol

Chile - Primera División

  • 11:30 Cobresal vs Unión La Calera max chile, TNT SPORTS Premium
  • 14:00 Everton vs Colo-Colo max chile, TNT SPORTS Premium
  • 16:30 Palestino vs Coquimbo Unido max chile, TNT SPORTS Premium
  • 19:00 Deportes Limache vs Ñublense max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Deportivo Pasto vs Rionegro Águilas Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 16:05 Alianza vs Deportes Tolima Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz, fuboTV
  • 18:10 Medellín vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:15 Junior vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 14:00 Manta vs Mushuc Runa Zapping
  • 16:30 Universidad Católica vs Técnico Universitario Zapping
  • 19:00 Emelec vs Aucas Zapping

Paraguay - Primera División

  • 14:00 Sportivo Ameliano vs 2 de Mayo DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
  • 16:30 Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 10:00 Albion vs Danubio Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 13:00 Deportivo Maldonado vs Juventud Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 16:30 Peñarol vs Cerro Largo Disney+ Premium

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:30 CF Montréal vs New England MLS Season Pass
  • 18:30 DC United vs Nashville SC MLS Season Pass
  • 18:30 Cincinnati vs SJ Earthquakes MLS Season Pass
  • 18:30 Inter Miami vs Columbus Crew MLS Season Pass
  • 18:30 New York RB vs Orlando City SC MLS Season Pass
  • 18:30 Philadelphia Union vs Atlanta United MLS Season Pass
  • 18:30 Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC MLS Season Pass
  • 19:30 Chicago Fire vs Charlotte MLS Season Pass
  • 19:30 Minnesota United vs San Diego MLS Season Pass
  • 19:30 Sporting KC vs Houston Dynamo MLS Season Pass
  • 19:30 St. Louis City vs Real Salt Lake MLS Season Pass
  • 20:30 Colorado Rapids vs Austin MLS Season Pass
  • 21:30 LA Galaxy vs Dallas MLS Season Pass
  • 21:45 Portland Timbers vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass

Liga MX - México

  • 18:00 Querétaro vs Tigres UANL TUDN, Univisión
  • 20:00 Atlas vs Monterrey TUDN, Univision, Canal 5 Televisa

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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.