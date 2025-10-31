Redacción EC
Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Los Chankas vs Ayacucho L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
  • 15:15 Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
  • 18:00 Deportivo Garcilaso vs ADT L1 MAX, L1 Play, Fanatiz

Inglaterra - Premier League

  • 10:00 Fulham vs Wolverhampton Wanderers Disney Plus
  • 10:00 Crystal Palace vs Brentford ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Disney Plus
  • 10:00 Nottingham Forest vs Manchester United Disney Plus
  • 10:00 Burnley vs Arsenal Disney Plus
  • 12:30 Tottenham Hotspur vs Chelsea ESPN, Disney Plus
  • 15:30 Liverpool vs Aston Villa ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Villarreal vs Rayo Vallecano ESPN, Disney Plus
  • 10:15 Atlético Madrid vs Sevilla ESPN 2, Disney Plus
  • 12:30 Real Sociedad vs Athletic Club DIRECTV, DGO
  • 15:00 Real Madrid vs Valencia DIRECTV, DGO

Italia - Serie A

  • 9:00 Udinese vs Atalanta Disney Plus
  • 12:00 Napoli vs Como Disney Plus
  • 14:45 Cremonese vs Juventus ESPN 2, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Mainz 05 vs Werder Bremen Disney Plus
  • 9:30 Union Berlin vs Freiburg Disney Plus
  • 9:30 RB Leipzig vs Stuttgart Disney Plus
  • 9:30 Heidenheim vs Eintracht Frankfurt Disney Plus
  • 9:30 St. Pauli vs Borussia M’gladbach Disney Plus
  • 12:30 Bayern München vs Bayer Leverkusen Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 11:00 PSG vs Nice ESPN 4, Disney Plus
  • 13:00 Monaco vs Paris ESPN 4, Disney Plus
  • 15:05 Auxerre vs Olympique Marseille

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Nacional vs Famalicão GolTV Latinoamérica
  • 13:00 Casa Pia vs Estrela
  • 13:00 Rio Ave vs Estoril
  • 15:30 Vitória Guimarães vs Benfica GolTV Latinoamérica

Argentina - Liga Profesional

  • 12:45 Aldosivi vs Independiente Rivadavia TNT Sports
  • 14:00 Barracas Central vs Argentinos Juniors ESPN Premium y Disney+
  • 15:00 Vélez Sarsfield vs Talleres Córdoba TNT Sports
  • 18:00 Independiente vs Atlético Tucumán TNT Sports

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Real Oruro vs Gualberto Villarroel SJ Futbol Canal

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 Cruzeiro vs Vitória Fanatiz
  • 14:00 Santos vs Fortaleza Fanatiz
  • 16:00 Mirassol vs Botafogo Fanatiz
  • 19:00 Flamengo vs Sport Recife Fanatiz

Chile - Primera División

  • 16:00 Ñublense vs Colo-Colo TNT Sports Chile

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Alianza vs Boyacá Chicó RCN, Win Sports
  • 18:10 Deportivo Pereira vs Medellín RCN, Win Sports
  • 20:20 Once Caldas vs Deportivo Pasto RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A

  • 14:00 Técnico Universitario vs Mushuc Runa El Canal del Fútbol
  • 16:30 Aucas vs El Nacional El Canal del Fútbol

Paraguay - Primera División

  • 15:30 Nacional Asunción vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
  • 18:00 Libertad vs Olimpia Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Progreso vs Torque Disney Plus
  • 14:30 Liverpool vs Juventud Disney Plus
  • 17:00 Cerro vs Nacional Disney Plus

México - Liga MX

  • 18:00 Atlas vs Toluca
  • 20:05 Monterrey vs Tigres UANL
  • 22:10 América vs León

