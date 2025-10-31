Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Los Chankas vs Ayacucho L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
- 15:15 Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
- 18:00 Deportivo Garcilaso vs ADT L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 10:00 Fulham vs Wolverhampton Wanderers Disney Plus
- 10:00 Crystal Palace vs Brentford ESPN, Disney Plus
- 10:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United Disney Plus
- 10:00 Nottingham Forest vs Manchester United Disney Plus
- 10:00 Burnley vs Arsenal Disney Plus
- 12:30 Tottenham Hotspur vs Chelsea ESPN, Disney Plus
- 15:30 Liverpool vs Aston Villa ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Villarreal vs Rayo Vallecano ESPN, Disney Plus
- 10:15 Atlético Madrid vs Sevilla ESPN 2, Disney Plus
- 12:30 Real Sociedad vs Athletic Club DIRECTV, DGO
- 15:00 Real Madrid vs Valencia DIRECTV, DGO
Italia - Serie A
- 9:00 Udinese vs Atalanta Disney Plus
- 12:00 Napoli vs Como Disney Plus
- 14:45 Cremonese vs Juventus ESPN 2, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Mainz 05 vs Werder Bremen Disney Plus
- 9:30 Union Berlin vs Freiburg Disney Plus
- 9:30 RB Leipzig vs Stuttgart Disney Plus
- 9:30 Heidenheim vs Eintracht Frankfurt Disney Plus
- 9:30 St. Pauli vs Borussia M’gladbach Disney Plus
- 12:30 Bayern München vs Bayer Leverkusen Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 11:00 PSG vs Nice ESPN 4, Disney Plus
- 13:00 Monaco vs Paris ESPN 4, Disney Plus
- 15:05 Auxerre vs Olympique Marseille
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Nacional vs Famalicão GolTV Latinoamérica
- 13:00 Casa Pia vs Estrela
- 13:00 Rio Ave vs Estoril
- 15:30 Vitória Guimarães vs Benfica GolTV Latinoamérica
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 Aldosivi vs Independiente Rivadavia TNT Sports
- 14:00 Barracas Central vs Argentinos Juniors ESPN Premium y Disney+
- 15:00 Vélez Sarsfield vs Talleres Córdoba TNT Sports
- 18:00 Independiente vs Atlético Tucumán TNT Sports
Bolivia - Primera División
- 14:00 Real Oruro vs Gualberto Villarroel SJ Futbol Canal
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Cruzeiro vs Vitória Fanatiz
- 14:00 Santos vs Fortaleza Fanatiz
- 16:00 Mirassol vs Botafogo Fanatiz
- 19:00 Flamengo vs Sport Recife Fanatiz
Chile - Primera División
- 16:00 Ñublense vs Colo-Colo TNT Sports Chile
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Alianza vs Boyacá Chicó RCN, Win Sports
- 18:10 Deportivo Pereira vs Medellín RCN, Win Sports
- 20:20 Once Caldas vs Deportivo Pasto RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A
- 14:00 Técnico Universitario vs Mushuc Runa El Canal del Fútbol
- 16:30 Aucas vs El Nacional El Canal del Fútbol
Paraguay - Primera División
- 15:30 Nacional Asunción vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
- 18:00 Libertad vs Olimpia Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 8:00 Progreso vs Torque Disney Plus
- 14:30 Liverpool vs Juventud Disney Plus
- 17:00 Cerro vs Nacional Disney Plus
México - Liga MX
- 18:00 Atlas vs Toluca
- 20:05 Monterrey vs Tigres UANL
- 22:10 América vs León