Partidos de hoy, sábado 10 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 10 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
España - LaLiga
- 8:00 Real Oviedo vs Real Betis DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, ESPN2 Brazil, DIRECTV Sports Argentina
- 10:15 Villarreal vs Deportivo Alavés Bet365, ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
- 12:30 Girona vs Osasuna DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 15:00 Valencia vs Elche DirecTV
Italia - Serie A
- 9:00 Como vs Bologna ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 9:00 Udinese vs Pisa
- Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
- 12:00 Roma vs Sassuolo ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 14:45 Atalanta vs Torino Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Heidenheim vs Köln Disney+ Premium Chile, YouTube, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur
- 9:30 St. Pauli vs RB Leipzig
- ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 9:30 Werder Bremen vs Hoffenheim Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 9:30 Union Berlin vs Mainz 05 Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 9:30 Freiburg vs Hamburger SV Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT, Disney+ Premium Sur
- 12:30 Bayer Leverkusen vs Stuttgart Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT, Disney+ Premium Sur
África - Copa Africana de Naciones
- 11:00 Argelia vs Nigeria Claro Sports, Bet365, BandSports, Win Sports, Zapping
- 14:00 Egipto vs Costa de Marfil Claro Sports
Inglaterra - FA Cup
- 7:15 Everton vs Sunderland Disney+ Premium
- 7:15 Cheltenham Town vs Leicester City Disney+ Premium
- 7:15 Macclesfield vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 7:15 Wolverhampton Wanderers vs Shrewsbury Town Disney+ Premium
- 10:00 Newcastle United vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
- 10:00 Boreham Wood vs Burton Albion Disney+ Premium
- 10:00 Burnley vs Millwall Disney+ Premium
- 10:00 Doncaster Rovers vs Southampton Disney+ Premium
- 10:00 Fulham vs Middlesbrough Disney+ Premium
- 10:00 Ipswich Town vs Blackpool Disney+ Premium
- 10:00 Stoke City vs Coventry City Disney+ Premium
- 10:00 Sheffield Wednesday vs Brentford Disney+ Premium
- 10:00 Salford City vs Swindon Town Disney+ Premium
- 10:00 Manchester City vs Exeter City Disney+ Premium
- 12:45 Bristol City vs Watford Disney+ Premium
- 12:45 Cambridge United vs Birmingham City Disney+ Premium
- 12:45 Grimsby Town vs Weston-super-Mare Disney+ Premium
- 12:45 Tottenham Hotspur vs Aston Villa Disney+ Premium
- 15:00 Charlton Athletic vs Chelsea Disney+ Premium
Países Bajos - Eredivisie en Países Bajos
- 10:30 AZ vs Volendam Disney+ Premium
- 12:45 Twente vs PEC Zwolle ESPN 3
- 14:00 PSV vs Excelsior Disney+ Premium
- 15:00 Groningen vs NAC Breda
Arabia Saudita - Pro League
- 9:00 NEOM vs Al Fateh
- 10:00 Al Riyadh vs Al Feiha
- 12:30 Al Akhdoud vs Al-Ahli
México - Liga MX
- 18:07 Guadalajara vs Pachuca Telemundo, UNIVERSO, Amazon Prime Video, NAICOM
- 20:00 León vs Cruz Azul TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, FOX Mexico
- 20:00 Santos Laguna vs Necaxa Claro TV+, SportyNet
- 22:00 Monterrey vs Toluca Claro TV+, SportyNet