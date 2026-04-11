Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: mira la programación completa para ver .

Partidos de hoy, sábado 11 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 Arsenal vs AFC Bournemouth ESPN, Disney+
  • 9:00 Brentford vs Everton ESPN, Disney+
  • 9:00 Burnley vs Brighton & Hove Albion Disney+
  • 11:30 Liverpool vs Fulham Disney+

España - LaLiga

  • 7:00 Real Sociedad vs Deportivo Alavés ESPN 4, Disney+
  • 9:15 Elche vs Valencia DIRECTV Sports, DGO
  • 11:30 Barcelona vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO
  • 14:00 Sevilla vs Atlético Madrid ESPN, Disney+

Italia - Serie A

  • 8:00 Cagliari vs Cremonese Disney+
  • 8:00 Torino vs Verona Disney+
  • 11:00 Milan vs Udinese ESPN 2, Disney+
  • 13:45 Atalanta vs Juventus ESPN 3, Disney+

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt Disney+
  • 8:30 RB Leipzig vs Borussia M’gladbach Disney+
  • 8:30 Heidenheim vs Union Berlin Disney+
  • 8:30 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Disney+
  • 11:30 St. Pauli vs Bayern München ESPN, Disney+

Francia - Ligue 1

  • 12:00 Auxerre vs Nantes Disney+ Premium
  • 14:05 Rennes vs Angers SCO Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 AVS vs Vitória Guimarães
  • 12:00 Santa Clara vs Rio Ave
  • 14:30 Estrela vs Sporting CP

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Deportivo Riestra vs Instituto
  • 13:30 Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors
  • 15:15 Estudiantes vs Unión Santa Fe
  • 17:30 Boca Juniors vs Independiente
  • 19:45 Estudiantes Río Cuarto vs Barracas Central

Bolivia - Primera División

  • 14:00 ABB vs Bolívar
  • 16:15 Nacional Potosí vs Universitario de Vinto
  • 18:30 Aurora vs Always Ready

Chile - Primera División de Chile

  • 14:00 La Serena vs Everton Max, TNT SPORTS Premium
  • 16:30 Audax Italiano vs Universidad Católica Max, TNT SPORTS Premium
  • 19:00 Palestino vs Deportes Limache Max, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 16:00 Rionegro Águilas vs Junior Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:20 Medellín vs Atlético Nacional Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A

  • 14:00 Mushuc Runa vs Manta Zapping
  • 19:00 Orense vs Libertad Zapping

Paraguay - Primera División

  • 16:15 Sportivo Luqueño vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
  • 18:30 Nacional Asunción vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Torque vs Albion Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 13:30 Defensor Sporting vs Boston River Disney+ Premium, DIRECTV Sports
  • 17:00 Deportivo Maldonado vs Nacional Disney+ Premium, DIRECTV Sports

Venezuela - Primera División

  • 16:00 Portuguesa vs Academia Puerto Cabello
  • 17:00 Monagas vs Rayo Zuliano
  • 18:00 Metropolitanos vs Zamora
