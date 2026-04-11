Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 11 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Arsenal vs AFC Bournemouth ESPN, Disney+
- 9:00 Brentford vs Everton ESPN, Disney+
- 9:00 Burnley vs Brighton & Hove Albion Disney+
- 11:30 Liverpool vs Fulham Disney+
España - LaLiga
- 7:00 Real Sociedad vs Deportivo Alavés ESPN 4, Disney+
- 9:15 Elche vs Valencia DIRECTV Sports, DGO
- 11:30 Barcelona vs Espanyol DIRECTV Sports, DGO
- 14:00 Sevilla vs Atlético Madrid ESPN, Disney+
Italia - Serie A
- 8:00 Cagliari vs Cremonese Disney+
- 8:00 Torino vs Verona Disney+
- 11:00 Milan vs Udinese ESPN 2, Disney+
- 13:45 Atalanta vs Juventus ESPN 3, Disney+
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt Disney+
- 8:30 RB Leipzig vs Borussia M’gladbach Disney+
- 8:30 Heidenheim vs Union Berlin Disney+
- 8:30 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Disney+
- 11:30 St. Pauli vs Bayern München ESPN, Disney+
Francia - Ligue 1
- 12:00 Auxerre vs Nantes Disney+ Premium
- 14:05 Rennes vs Angers SCO Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 AVS vs Vitória Guimarães
- 12:00 Santa Clara vs Rio Ave
- 14:30 Estrela vs Sporting CP
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Deportivo Riestra vs Instituto
- 13:30 Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors
- 15:15 Estudiantes vs Unión Santa Fe
- 17:30 Boca Juniors vs Independiente
- 19:45 Estudiantes Río Cuarto vs Barracas Central
Bolivia - Primera División
- 14:00 ABB vs Bolívar
- 16:15 Nacional Potosí vs Universitario de Vinto
- 18:30 Aurora vs Always Ready
Chile - Primera División de Chile
- 14:00 La Serena vs Everton Max, TNT SPORTS Premium
- 16:30 Audax Italiano vs Universidad Católica Max, TNT SPORTS Premium
- 19:00 Palestino vs Deportes Limache Max, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:00 Rionegro Águilas vs Junior Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:20 Medellín vs Atlético Nacional Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 14:00 Mushuc Runa vs Manta Zapping
- 19:00 Orense vs Libertad Zapping
Paraguay - Primera División
- 16:15 Sportivo Luqueño vs Deportivo Recoleta DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:30 Nacional Asunción vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 8:00 Torque vs Albion Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 13:30 Defensor Sporting vs Boston River Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 17:00 Deportivo Maldonado vs Nacional Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Venezuela - Primera División
- 16:00 Portuguesa vs Academia Puerto Cabello
- 17:00 Monagas vs Rayo Zuliano
- 18:00 Metropolitanos vs Zamora