Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 11 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Clasificación Mundial
- 11:00 Hungría vs Armenia Disney+ Premium
- 11:00 Noruega vs Israel ESPN2, Disney+ Premium
- 12:15 Emiratos Árabes Unidos vs Omán Disney+ Premium
- 13:45 Serbia vs Albania Disney+ Premium
- 13:45 Bulgaria vs Turquía Disney+ Premium
- 13:45 España vs Georgia ESPN2, Disney+ Premium
- 13:45 Estonia vs Italia Disney+ Premium
- 13:45 Portugal vs República de Irlanda Disney+ Premium
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 15:00 España Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV Sports
- 18:00 México Sub-20 vs Argentina Sub-20 DIRECTV Sports
Argentina - Liga Profesional
- 14:45 Gimnasia La Plata vs Talleres Córdoba ESPN Premium
- 17:00 Banfield vs Racing Club TNT Sports
- 19:15 Belgrano vs Estudiantes TNT Sports
- 20:15 Vélez Sarsfield vs Rosario Central ESPN Premium
Brasil - Brasileirão
- 17:00 Palmeiras vs Juventude Zapping TV
Colombia - Categoría Primera A
- 15:00 Deportes Tolima vs Envigado RCN, Win+ Futbol
- 19:30 América de Cali vs La Equidad RCN, Win+ Futbol
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 15:30 2 de Mayo vs Cerro Porteño Tigo Sports
- 18:00 Atlético Tembetary vs Libertad Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 10:30 Liverpool vs Racing GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+
- 13:00 Cerro Largo vs Boston River GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+
- 16:00 Miramar Misiones vs Peñarol GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+
- 18:30 Cerro vs Defensor Sporting GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 Orlando City SC vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
- 18:30 Inter Miami vs Atlanta United MLS Season Pass
- 20:30 Seattle Sounders FC vs Real Salt Lake MLS Season Pass
- 21:30 LA Galaxy vs Dallas MLS Season Pass
Amistoso
- 20:00 México vs Colombia GOL Caracol, RCN