Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 11 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver

Clasificación Mundial

  • 11:00 Hungría vs Armenia Disney+ Premium
  • 11:00 Noruega vs Israel ESPN2, Disney+ Premium
  • 12:15 Emiratos Árabes Unidos vs Omán Disney+ Premium
  • 13:45 Serbia vs Albania Disney+ Premium
  • 13:45 Bulgaria vs Turquía Disney+ Premium
  • 13:45 España vs Georgia ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:45 Estonia vs Italia Disney+ Premium
  • 13:45 Portugal vs República de Irlanda Disney+ Premium

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

  • 15:00 España Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV Sports
  • 18:00 México Sub-20 vs Argentina Sub-20 DIRECTV Sports

Argentina - Liga Profesional

  • 14:45 Gimnasia La Plata vs Talleres Córdoba ESPN Premium
  • 17:00 Banfield vs Racing Club TNT Sports
  • 19:15 Belgrano vs Estudiantes TNT Sports
  • 20:15 Vélez Sarsfield vs Rosario Central ESPN Premium

Brasil - Brasileirão

  • 17:00 Palmeiras vs Juventude Zapping TV

Colombia - Categoría Primera A

  • 15:00 Deportes Tolima vs Envigado RCN, Win+ Futbol
  • 19:30 América de Cali vs La Equidad RCN, Win+ Futbol

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 15:30 2 de Mayo vs Cerro Porteño Tigo Sports
  • 18:00 Atlético Tembetary vs Libertad Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 10:30 Liverpool vs Racing GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+
  • 13:00 Cerro Largo vs Boston River GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+
  • 16:00 Miramar Misiones vs Peñarol GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+
  • 18:30 Cerro vs Defensor Sporting GolTV, Disney+ Premium Chile, VTV+

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:30 Orlando City SC vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
  • 18:30 Inter Miami vs Atlanta United MLS Season Pass
  • 20:30 Seattle Sounders FC vs Real Salt Lake MLS Season Pass
  • 21:30 LA Galaxy vs Dallas MLS Season Pass

Amistoso

  • 20:00 México vs Colombia GOL Caracol, RCN

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS