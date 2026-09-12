Partidos de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 12 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 10:30 Los Chankas vs FC Cajamarca Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
- 13:00 Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
- 15:15 Deportivo Moquegua vs Sporting Cristal Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
- 20:00 Alianza Lima vs Universitario Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Aston Villa vs Nottingham Forest Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
- 9:00 AFC Bournemouth vs Brentford Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Max
- 9:00 Chelsea vs Hull City ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Canal 4 El Salvador, ESPN Argentina, Teletica Canal 7
- 9:00 Crystal Palace vs Ipswich Town Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, DAZN Spain
- 9:00 Liverpool vs Fulham Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, CazéTV, Disney+ Premium Sur
- 11:30 Tottenham Hotspur vs Everton ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 14:00 Sunderland vs Arsenal ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
España - LaLiga
- 7:00 Racing Santander vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports Ecuador
- 9:15 Osasuna vs Espanyol DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports Ecuador
- 11:30 Athletic Club vs Elche ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+
- 14:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 8:00 Genoa vs Frosinone ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, ESPN4 Chile
- 11:00 Lazio vs Milan ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 13:45 Atalanta vs Cagliari Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
8:30 Augsburg vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium Chile, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, Disney+ Premium Argentina
8:30 Borussia Dortmund vs Paderborn Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina, CazéTV
8:30 Freiburg vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland, DAZN Spain
8:30 Hoffenheim vs Stuttgart Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland, DAZN Spain
8:30 Mainz 05 vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, RomarioTV, DAZN Deutschland
11:30 Köln vs Werder Bremen Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 10:15 Strasbourg vs Monaco Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 13:45 Auxerre vs Nice Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 13:45 Le Havre vs Angers SCO Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 13:45 Lorient vs Toulouse Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, CazéTV, Disney+ Premium Sur, Ligue1+
- 13:45 Paris vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 12:45 Estudiantes vs Platense Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 12:45 Independiente Rivadavia vs Aldosivi TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
- 15:30 Atlético Tucumán vs River Plate ESPN 5 Sur, Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Disney+ Premium Brazil, ESPN5 Chile
- 18:00 Talleres Córdoba vs Unión Santa Fe TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz
Chile - Primera División de Chile
- 10:30 Ñublense vs Everton max chile, TNT SPORTS Premium
- 13:00 Cobresal vs Coquimbo Unido Canal 13, max chile, TNT SPORTS Premium
- 18:00 Palestino vs Universidad Católica max chile, TNT SPORTS Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 16:05 Inter Bogotá vs Llaneros RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 18:10 Boyacá Chicó vs Medellín RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 20:20 Alianza vs Junior RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 Columbus Crew vs New York RB Apple TV
- 18:30 DC United vs Atlanta United Apple TV
- 18:30 Cincinnati vs Charlotte Apple TV
- 18:30 Inter Miami vs Nashville SC Apple TV, SCCN, Nexgen, SiriusXM FC
- 18:30 Orlando City SC vs Toronto FC Apple TV, TSN3, RDS 2, RDS App
- 19:30 Dallas vs Portland Timbers Apple TV
- 19:30 Sporting KC vs Los Angeles FC Apple TV, SPOTV NOW, SPOTV Prime
- 19:30 St. Louis City vs Minnesota United Apple TV
- 20:30 Colorado Rapids vs CF Montréal Apple TV
- 20:30 Real Salt Lake vs New York City Apple TV
- 21:30 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC Apple TV
- 21:30 SJ Earthquakes vs Houston Dynamo Apple TV
México - Liga MX
- 18:00 Toluca vs Atlas TUDN USA, Univision, UniMás, Canal 5 Televisa, TUDN
- 20:10 Monterrey vs Tigres UANL Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
- 22:15 Cruz Azul vs América TUDN USA, Univision, UniMás, Canal 5 Televisa, TUDN