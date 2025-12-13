Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 10:00 Chelsea vs Everton ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, ESPN Brazil, Zapping
- 10:00 Liverpool vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur, Xsports
- 12:30 Burnley vs Fulham ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 15:00 Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
España - LaLiga
- 8:00 Atlético Madrid vs Valencia DIRECTV Sports Peru, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
- 10:15 Mallorca vs Elche ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Brazil, ESPN2 Argentina
- 12:30 Barcelona vs Osasuna DIRECTV Sports Peru, Bet365, ESPN Brazil, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 15:00 Getafe vs Espanyol
Italia - Serie A
- 9:00 Torino vs Cremonese ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
- 12:00 Parma vs Lazio Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Xsports
- 14:45 Atalanta vs Cagliari
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Hoffenheim vs Hamburger SV Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 9:30 Eintracht Frankfurt vs Augsburg Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Bet365, ESPN3 Argentina, ESPN Premium Chile
- 9:30 Borussia M’gladbach vs Wolfsburg Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 9:30 St. Pauli vs Heidenheim Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Sur, DAZN Deutschland
- 12:30 Bayer Leverkusen vs KölnDisney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 11:00 Rennes vs Brest ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Chile
- 13:00 Metz vs PSG ESPN2 Colombia, ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina
- 15:05 Paris vs Toulouse Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 19:00 Racing Club vs Estudiantes ESPN, Disney+ Premium