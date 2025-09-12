Redacción EC
Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Sport Boys vs Comerciantes Unidos GOLPERU
  • 15:15 Alianza Atlético vs Juan Pablo II College Liga 1 MAX
  • 19:00 Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso Liga 1 MAX

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 Arsenal vs Nottingham Forest Disney+ Premium Chile
  • 9:00 Fulham vs Leeds United Disney+ Premium Chile
  • 9:00 Everton vs Aston Villa Disney+ Premium Chile
  • 9:00 Crystal Palace vs Sunderland Disney+ Premium Chile
  • 9:00 AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium Chile
  • 9:00 Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium Chile
  • 11:30 West Ham United vs Tottenham Hotspur ESPN, Disney+ Premium Chile
  • 14:00 Brentford vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium Chile

España - LaLiga

  • 7:00 Getafe vs Real Oviedo Disney+ Premium
  • 9:15 Real Sociedad vs Real Madrid ESPN, Disney+ Premium
  • 11:30 Athletic Club vs Deportivo Alavés Disney+ Premium Chile
  • 14:00 Atlético Madrid vs Villarreal DirecTV Sports

Italia - Serie A

  • 8:00 Cagliari vs Parma Disney+ Premium
  • 11:00 Juventus vs Internazionale Disney+ Premium
  • 13:45 Fiorentina vs Napoli Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Freiburg vs Stuttgart Disney Plus Premium
  • 8:30 Union Berlin vs Hoffenheim Disney Plus Premium
  • 8:30 Mainz 05 vs RB Leipzig Disney Plus Premium
  • 8:30 Wolfsburg vs Köln Disney Plus Premium
  • 8:30 Heidenheim vs Borussia Dortmund Disney Plus Premium
  • 11:30 Bayern München vs Hamburger SV Disney Plus Premium

Francia - Ligue 1

  • 10:00 Nice vs Nantes Disney+ Premium
  • 14:05 Auxerre vs Monaco Disney Plus Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Estoril vs AVS GolTV
  • 9:30 Moreirense vs Rio Ave
  • 12:00 Porto vs Nacional GolTV
  • 14:30 Famalicão vs Sporting CP GolTV

Argentina - Liga Profesional

  • 12:30 Godoy Cruz vs Barracas Central ESPN Premium
  • 14:45 Independiente vs Banfield TNT Sports
  • 17:00 Estudiantes vs River Plate ESPN Premium
  • 19:15 Sarmiento vs Aldosivi TNT Sports

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Oriente Petrolero vs Real Oruro Futbol Canal
  • 16:30 Nacional Potosí vs San Antonio Bulo Bulo Futbol Canal
  • 19:00 Independiente Petrolero vs Blooming Futbol Canal

Brasil - Brasileirão

  • 10:00 Vasco da Gama vs Ceará Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 10:00 Palmeiras vs Internacional Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 14:00 Grêmio vs Mirassol Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 14:00 Fortaleza vs Vitória Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
  • 19:00 Fluminense vs Corinthians Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

Chile - Primera División de Chile

  • 10:30 Unión Española vs Audax Italiano TNT Sports, Max
  • 13:00 Palestino vs O’Higgins TNT Sports, Max
  • 15:30 Cobresal vs Huachipato TNT Sports, Max
  • 18:00 Deportes Limache vs Universidad Católica TNT Sports, Max

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Fortaleza CEIF vs América de Cali RCN, Win Sports
  • 16:10 Alianza vs Millonarios RCN, Win Sports
  • 18:20 Once Caldas vs Envigado RCN, Win Sports
  • 20:30 Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 14:00 Independiente del Valle vs Cuniburo El Canal del Futbol, Zapping
  • 16:30 Universidad Católica vs Delfin El Canal del Futbol, Zapping
  • 19:00 Orense vs Mushuc Runa El Canal del Fútbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 14:30 General Caballero JLM vs Cerro Porteño Tigo Sports
  • 17:00 Sportivo Luqueño vs Libertad Tigo Sports

Estados Unidos - MLS

  • 18:30 Atlanta United vs Columbus Crew MLS Season Pass
  • 18:30 Charlotte vs Inter Miami MLS Season Pass
  • 18:30 Cincinnati vs Nashville SC MLS Season Pass
  • 18:30 DC United vs Orlando City SC MLS Season Pass
  • 18:30 CF Montréal vs St. Louis City MLS Season Pass
  • 18:30 New England vs Toronto FC MLS Season Pass
  • 19:30 SJ Earthquakes vs Los Angeles FC MLS Season Pass
  • 19:30 Seattle Sounders FC vs LA Galaxy MLS Season Pass
  • 19:30 Dallas vs Austin MLS Season Pass
  • 19:30 Chicago Fire vs New York City MLS Season Pass
  • 20:30 Vancouver Whitecaps vs Philadelphia Union MLS Season Pass
  • 20:30 Real Salt Lake vs Sporting KC MLS Season Pass
  • 20:30 Colorado Rapids vs Houston Dynamo MLS Season Pass
  • 21:30 San Diego vs Minnesota United MLS Season Pass
  • 21:30 Portland Timbers vs New York RB MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 18:00 Pachuca vs Cruz Azul TUDN, FOX, ViX
  • 20:00 Tigres UANL vs León Fox Soccer Plus, fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
  • 20:00 Atlas vs Santos Laguna ViX, Amazon Prime Video
  • 22:00 Toluca vs Puebla Tubi
  • 22:15 América vs Guadalajara Canal 5, TUDN

