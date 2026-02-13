Partidos de hoy, sábado 14 de febrero del 2026: a qué hora juegan y en qué canales ver fútbol en vivo

Por Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 14 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 14 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 Deportivo Garcilaso vs ADT Movistar Play, Liga 1 Max
  • 15:15 Juan Pablo II College vs Sporting Cristal Movistar Play, Liga 1 Max
  • 17:30 Sport Boys vs Atlético Grau Movistar Play, Liga 1 Max
  • 20:00 Alianza Atlético vs Alianza Lima Movistar Play, Liga 1 Max

España - LaLiga

  • 8:00 Espanyol vs Celta de Vigo ESPN 2, Disney Plus
  • 10:15 Getafe vs Villarreal DIRECTV Sports, DGO
  • 12:30 Sevilla vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Real Madrid vs Real Sociedad ESPN, Disney Plus

Italia - Serie A

  • 9:00 Como vs Fiorentina Disney Plus
  • 12:00 Lazio vs Atalanta Disney Plus
  • 14:45 Internazionale vs Juventus ESPN 2, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Hoffenheim vs Freiburg Disney Plus
  • 9:30 Bayer Leverkusen vs St. Pauli Disney Plus
  • 9:30 Hamburger SV vs Union Berlin Disney Plus
  • 9:30 Werder Bremen vs Bayern München ESPN, Disney Plus
  • 9:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia M’gladbach Disney Plus
  • 12:30 Stuttgart vs Köln ESPN 2, Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Olympique Marseille vs Strasbourg Disney+ Premium
  • 13:00 Lille vs Brest Disney+ Premium
  • 15:05 Paris vs Lens Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Casa Pia vs Arouca
  • 13:00 Vitória Guimarães vs Estrela
  • 15:30 Gil Vicente vs Sporting Braga

Inglaterra - FA Cup

  • 7:15 Burton Albion vs West Ham United Disney Plus
  • 10:00 Southampton vs Leicester City Disney Plus
  • 10:00 Burnley vs Mansfield Town Disney Plus
  • 10:00 Norwich City vs West Bromwich Albion Disney Plus
  • 10:00 Port Vale vs Bristol City Disney Plus
  • 10:00 Manchester City vs Salford City ESPN 2, Disney Plus
  • 12:45 Aston Villa vs Newcastle United ESPN, Disney Plus
  • 15:00 Liverpool vs Brighton & Hove Albion Disney Plus

Argentina - Liga Profesional

  • 15:30 Banfield vs Racing Club
  • 17:45 Talleres Córdoba vs Gimnasia Mendoza
  • 17:45 Huracán vs Sarmiento
  • 20:00 Atlético Tucumán vs Estudiantes Río Cuarto
  • 20:00 Independiente Rivadavia vs Belgrano

Chile - Primera División de Chile

  • 10:00 La Serena vs Coquimbo Unido
  • 16:00 Deportes Limache vs O’Higgins
  • 18:30 Cobresal vs Universidad Católica

Colombia - Categoría Primera A

  • 20:00 América de Cali vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

México - Liga MX

  • 20:00 Puebla vs Pumas UNAM TUDN USA, Azteca 7, TUDN.com, Azteca Deportes En Vivo
  • 22:05 Toluca vs Tijuana TUDN, Azteca7

