Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Perú - Liga 1

  • 13:00 Sport Huancayo vs ADT Liga 1 Max
  • 15:15 Juan Pablo II College vs Los Chankas Liga 1 Max
  • 18:00 Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima Liga 1 Max
  • 20:30 Universitario vs UTC Cajamarca Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 10:00 Burnley vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
  • 10:00 Sunderland vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
  • 12:30 Arsenal vs Everton ESPN, Disney+ Premium
  • 12:30 Chelsea vs Newcastle United Disney+ Premium
  • 15:00 West Ham United vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Girona vs Athletic Club DIRECTV Sports
  • 10:15 Atlético Madrid vs Getafe ESPN2, Disney+ Premium
  • 12:30 Real Oviedo vs Valencia DIRECTV Sports
  • 15:00 Real Madrid vs Elche DIRECTV Sports

Italia - Serie A

  • 9:00 Inter vs Atalanta ESPN 4, Disney+ Premium
  • 12:00 Napoli vs Lecce ESPN 4, Disney+ Premium
  • 14:45 Udinese vs Juventus Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

9:30 Hoffenheim vs Wolfsburg Disney+ Premium

9:30 Eintracht Frankfurt vs Heidenheim Disney+ Premium

9:30 Borussia Dortmund vs Augsburg Disney+ Premium

9:30 Bayer Leverkusen vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium

12:30 Hamburger SV vs Köln Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Lorient vs Lens Disney+ Premium
  • 13:00 Angers SCO vs Nice Disney+ Premium
  • 15:05 Monaco vs Brest Disney+ Premium

Argentina - Liga Profesional

  • 17:00 Platense vs Vélez Sarsfield ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 19:00 Rosario Central vs Banfield TNT Sports, Disney+ Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Inter Bogotá vs Atlético Bucaramanga RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 16:10 Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 18:20 Boyacá Chicó vs Millonarios RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 20:30 Santa Fe vs Alianza RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 12:00 Toronto FC vs New York RB MLS Season Pass
  • 14:15 Atlanta United vs Philadelphia Union MLS Season Pass
  • 17:15 Columbus Crew vs Nashville SC MLS Season Pass
  • 18:30 Charlotte vs Inter Miami
  • 18:30 Orlando City SC vs CF Montréal MLS Season Pass
  • 18:30 New York City vs Colorado Rapids MLS Season Pass
  • 19:30 Chicago Fire vs DC United MLS Season Pass
  • 19:30 Dallas vs San Diego MLS Season Pass
  • 19:30 Houston Dynamo vs Portland Timbers MLS Season Pass
  • 20:30 LA Galaxy vs Sporting KC MLS Season Pass
  • 20:30 Real Salt Lake vs Austin MLS Season Pass
  • 21:30 Los Angeles FC vs St. Louis City MLS Season Pass
