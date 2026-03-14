Partidos de hoy, sábado 14 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 13:00 Sport Huancayo vs ADT Liga 1 Max
- 15:15 Juan Pablo II College vs Los Chankas Liga 1 Max
- 18:00 Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima Liga 1 Max
- 20:30 Universitario vs UTC Cajamarca Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 10:00 Burnley vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
- 10:00 Sunderland vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
- 12:30 Arsenal vs Everton ESPN, Disney+ Premium
- 12:30 Chelsea vs Newcastle United Disney+ Premium
- 15:00 West Ham United vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Girona vs Athletic Club DIRECTV Sports
- 10:15 Atlético Madrid vs Getafe ESPN2, Disney+ Premium
- 12:30 Real Oviedo vs Valencia DIRECTV Sports
- 15:00 Real Madrid vs Elche DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 9:00 Inter vs Atalanta ESPN 4, Disney+ Premium
- 12:00 Napoli vs Lecce ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:45 Udinese vs Juventus Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
9:30 Hoffenheim vs Wolfsburg Disney+ Premium
9:30 Eintracht Frankfurt vs Heidenheim Disney+ Premium
9:30 Borussia Dortmund vs Augsburg Disney+ Premium
9:30 Bayer Leverkusen vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
12:30 Hamburger SV vs Köln Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 11:00 Lorient vs Lens Disney+ Premium
- 13:00 Angers SCO vs Nice Disney+ Premium
- 15:05 Monaco vs Brest Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 17:00 Platense vs Vélez Sarsfield ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:00 Rosario Central vs Banfield TNT Sports, Disney+ Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Inter Bogotá vs Atlético Bucaramanga RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 16:10 Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 18:20 Boyacá Chicó vs Millonarios RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:30 Santa Fe vs Alianza RCN, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 12:00 Toronto FC vs New York RB MLS Season Pass
- 14:15 Atlanta United vs Philadelphia Union MLS Season Pass
- 17:15 Columbus Crew vs Nashville SC MLS Season Pass
- 18:30 Charlotte vs Inter Miami
- 18:30 Orlando City SC vs CF Montréal MLS Season Pass
- 18:30 New York City vs Colorado Rapids MLS Season Pass
- 19:30 Chicago Fire vs DC United MLS Season Pass
- 19:30 Dallas vs San Diego MLS Season Pass
- 19:30 Houston Dynamo vs Portland Timbers MLS Season Pass
- 20:30 LA Galaxy vs Sporting KC MLS Season Pass
- 20:30 Real Salt Lake vs Austin MLS Season Pass
- 21:30 Los Angeles FC vs St. Louis City MLS Season Pass