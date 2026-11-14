Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre del 2026 EN VIVO: sigue la programación completa de los partidos del día para que no te pierdas ni un solo detalle. A continuación te dejamos todos los horarios de los partidos, en qué canales lo transmiten y dónde verlos ONLINE por streaming desde cualquier dispositivo.
Partidos de hoy, sábado 14 de noviembre del 2026 EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver ONLINE
Europa - Liga de Naciones de la UEFA
- 9:00 Kosovo vs Israel Disney+ Premium
- 12:00 Noruega vs Gales Disney+ Premium
- 12:00 Georgia vs Hungría Disney+ Premium
- 14:45 Portugal vs Dinamarca Disney+ Premium
- 14:45 Suecia vs Bosnia-Herzegovina Disney+ Premium
- 14:45 Rumania vs Polonia Disney+ Premium
- 14:45 Irlanda del Norte vs Ucrania Disney+ Premium
- 14:45 Austria vs República de Irlanda Disney+ Premium
Norteamérica - Liga de Naciones de la CONCACAF
- 14:00 Sint Maarten vs Guayana Francesa YouTube, CONCACAF GO, Bluu, ViX
- 16:30 Haití vs EE. UU. YouTube, CONCACAF GO, fuboTV, Peacock, Telemundo
- 19:00 San Vicente / Granadinas vs Belice YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV, Bluu
- 20:00 Jamaica vs México YouTube, CONCACAF GO, Fox Soccer Plus, fuboTV, Bluu
Brasil - Brasileirão
- 16:30 Mirassol vs Atlético Mineiro Fanatiz
- 18:30 Chapecoense vs Vasco da Gama Fanatiz
Colombia - Liga Betplay
- 15:30 Deportivo Cali vs Deportes Tolima Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 15:30 Millonarios vs Alianza RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 15:30 Deportivo Pereira vs América de Cali Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 15:30 Cúcuta Deportivo vs Jaguares de Córdoba Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 15:30 Rionegro Águilas vs Medellín Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 15:30 Atlético Nacional vs Once Caldas Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
- 15:30 Atlético Bucaramanga vs Fortaleza CEIF Win Sports, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
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