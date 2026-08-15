Por Joao Muñoz Tineo

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 ADT vs Alianza Atlético Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 15:30 Los Chankas vs Melgar Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz, Fanatiz Canada
  • 19:30 Alianza Lima vs UTC Cajamarca Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz

España - LaLiga

  • 12:30 Deportivo Alavés vs Getafe ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, ESPN Chile, Amazon Prime Video
  • 14:30 Sevilla vs Rayo Vallecano ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Disney+ Premium Argentina, ESPN Chile, Amazon Prime Video

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Alverca vs Estrela Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • 12:00 Academico Viseu vs Santa Clara
  • 14:30 Rio Ave vs Porto ESPN4 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil

Italia - Copa de Italia

  • 11:00 Catanzaro vs Südtirol DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
  • 11:30 Udinese vs Calcio Padova DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
  • 13:45 Venezia vs Modena DIRECTV Sports Peru, DGO, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports Colombia
  • 14:15 Torino vs Carrarese Zapping, Claro TV+, Sky+

Argentina - Liga Profesional

  • 12:30 Aldosivi vs Tigre Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, ViX
  • 12:30 San Lorenzo vs Unión Santa Fe
  • Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz, fuboTV
  • 14:45 Estudiantes vs Gimnasia La Plata Disney+ Premium Chile, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil
  • 17:00 Belgrano vs Independiente Rivadavia Fanatiz International, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Fanatiz, ViX
  • 17:00 Newell’s Old Boys vs Deportivo Riestra Fanatiz International, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz, fuboTV
  • 19:15 Platense vs Boca Juniors ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Real Oruro vs Oriente Petrolero Entel Gol
  • 16:15 Guabirá vs The Strongest Entel Gol
  • 18:30 Blooming vs Aurora Entel GolBrasil - Brasileirão

Brasil - Brasileirao

  • 14:30 Fluminense vs Palmeiras Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 16:30 Athletico-PR vs RB Bragantino Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping
  • 19:00 São Paulo vs Coritiba Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol, Zapping

Chile - Primera División de Chile

  • 16:30 Deportes Limache vs Universidad Chile max chile, TNT SPORTS Premium
  • 19:00 Everton vs Audax Italiano max chile, TNT SPORTS Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:05 Atlético Nacional vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Sporttv
  • 20:10 Cúcuta Deportivo vs Rionegro Águilas RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz
  • 20:10 Boyacá Chicó vs Junior RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play, Sporttv, Fanatiz

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 14:00 Manta vs Leones del Norte Zapping
  • 16:30 Guayaquil City vs Libertad Zapping
  • 19:00 Mushuc Runa vs Barcelona Zapping

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Cerro vs Albion Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
  • 11:00 Juventud vs Torque Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
  • 14:30 Racing vs Nacional Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV
  • 17:00 Wanderers vs Cerro Largo Disney+ Premium Chile, DIRECTV Sports Uruguay, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Antel TV

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 18:30 Atlanta United vs New York RB Apple TV, VeikkausTV
  • 18:30 CF Montréal vs DC United Apple TV, TSN5, RDS, RDS App
  • 18:30 Charlotte vs Columbus Crew Apple TV
  • 18:30 Orlando City SC vs Cincinnati Apple TV
  • 18:30 Toronto FC vs New England Apple TV
  • 19:30 Houston Dynamo vs LA Galaxy Apple TV
  • 19:30 Nashville SC vs Inter Miami Apple TV, VeikkausTV
  • 20:30 Colorado Rapids vs Sporting KC Apple TV
  • 20:30 Real Salt Lake vs Minnesota United Apple TV
  • 21:30 Los Angeles FC vs San Diego Apple TV, VeikkausTV, SPOTV NOW, SPOTV Prime, Coupang Play
  • 21:30 SJ Earthquakes vs St. Louis City Apple TV

México - Liga MX

  • 18:00 Atlante vs Toluca TUDN USA, Univision, Azteca 7, ESPN Mexico, TUDN.com
  • 20:10 Monterrey vs Juárez Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+
  • 22:10 Atlas vs Tigres UANL TUDN USA, Univision, Azteca 7, ESPN Mexico, TUDN.com
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.