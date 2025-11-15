Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Eliminatorias al Mundial
- 9:00 Kazajstán vs Bélgica ESPN3, Disney+ Premium
- 12:00 Georgia vs España ESPN, Disney+ Premium
- 12:00 Liechtenstein vs Gales Disney+ Premium
- 12:00 Chipre vs Austria Disney+ Premium
- 12:00 Turquía vs Bulgaria Disney+ Premium
- 14:45 Grecia vs Escocia Disney+ Premium
- 14:45 Suiza vs Suecia ESPN2, Disney+ Premium
- 14:45 Eslovenia vs Kosovo Disney+ Premium
- 14:45 Bosnia-Herzegovina vs Rumania Disney+ Premium
- 14:45 Dinamarca vs Bielorrusia Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Godoy Cruz vs Deportivo Riestra TNT Sports
- 15:00 Aldosivi vs San Martín San Juan ESPN Premium
- 17:15 San Lorenzo vs Sarmiento TNT Sports
- 19:30 Independiente vs Rosario Central ESPN Premium
Amistoso
- 10:00 Rusia vs Chile Chilevision, ESPN Chile, Zapping Sports
- 11:00 Brasil vs Senegal Disney+ Premium, SporTV, Globo, Globoplay, Zapping
- 17:00 EE. UU. vs Paraguay Tigo Sports
- 19:30 Colombia vs Nueva Zelanda Gol Caracol, RCN
Copa Mundial Sub-17
- 7:30 Senegal Sub-17 vs Uganda Sub-17 DIRECTV, DGO
- 7:30 Corea del Sur Sub-17 vs Inglaterra Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:00 Italia Sub-17 vs Chequia Sub-17 DIRECTV, DGO
- 8:30 Japón Sub-17 vs Sur África Sub-17 DIRECTV, DGO
- 9:45 Alemania Sub-17 vs Burkina Faso Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:15 Venezuela Sub-17 vs Corea del Norte Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Croacia Sub-17 vs Uzbekistán Sub-17 DIRECTV, DGO
- 10:45 Austria Sub-17 vs Túnez Sub-17 DIRECTV, DGO