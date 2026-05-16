Partidos de hoy sábado 16 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 13:00 Melgar vs Sport Huancayo Liga 1 Max
- 17:45 Cienciano vs Alianza Lima Liga 1 Max
- 20:30 Sport Boys vs Cusco Liga 1 Max
Alemania - Bundesliga
- 8:30 St. Pauli vs Wolfsburg Disney+ Premium
- 8:30 Bayer Leverkusen vs Hamburger SV Disney+ Premium
- 8:30 Eintracht Frankfurt vs Stuttgart Disney+ Premium
- 8:30 Heidenheim vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 8:30 Union Berlin vs Augsburg Disney+ Premium
- 8:30 Borussia M’gladbach vs Hoffenheim Disney+ Premium
- 8:30 Freiburg vs RB Leipzig Disney+ Premium
- 8:30 Werder Bremen vs Borussia Dortmund Disney+ Premium
- 8:30 Bayern München vs Köln Disney+ Premium
México - Liga MX
- 20:07 Guadalajara vs Cruz Azul TUDN, Canal 5