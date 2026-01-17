Partidos de hoy, sábado 17 de enero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 17 de enero EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 10:00 Liverpool vs Burnley Disney+ Premium
- 10:00 Tottenham Hotspur vs West Ham United Disney+ Premium
- 10:00 Chelsea vs Brentford ESPN, Disney+ Premium
- 10:00 Leeds United vs Fulham Disney+ Premium
- 10:00 Sunderland vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 12:30 Nottingham Forest vs Arsenal ESPN2, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Real Madrid vs Levante DIRECTV Sports
- 10:15 Mallorca vs Athletic Club ESPN3, Disney+ Premium
- 12:30 Osasuna vs Real Oviedo DIRECTV Sports
- 15:00 Real Betis vs Villarreal ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 9:00 Udinese vs Internazionale ESPN2, Disney+ Premium
- 12:00 Napoli vs Sassuolo ESPN5, Disney+ Premium
- 14:45 Cagliari vs Juventus Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
- 9:30 Hamburger SV vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium
- 9:30 Borussia Dortmund vs St. Pauli Disney+ Premium
- 9:30 Wolfsburg vs Heidenheim Disney+ Premium
- 9:30 Köln vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 12:30 RB Leipzig vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 11:00 Lens vs Auxerre Disney+ Premium
- 13:00 Toulouse vs Nice Disney+ Premium
- 15:05 Angers SCO vs Olympique Marseille Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Gil Vicente vs Nacional
- 13:00 Alverca vs Moreirense
- 13:00 AVS vs Arouca
- 15:30 Rio Ave vs Benfica
África - Copa Africana de Naciones
- 11:00 Egipto vs Nigeria Claro Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 16:10 América de Cali vs Inter Bogotá Win Sports
- 18:20 Atlético Nacional vs Boyacá Chicó Win Sports
- 20:30 Atlético Bucaramanga vs Millonarios Win Sports
Sudamérica - Serie Río de la Plata
- 16:00 Defensor Sporting vs Unión Santa Fe Disney+ Premium
- 18:00 San Lorenzo vs Cerro Porteño Disney+ Premium
Partido Amistoso Internacional
- 19:45 Peñarol vs River Plate Disney+ Premium
Arabia Saudita - Pro League
- 8:35 Al Feiha vs Damac
- 10:10 Al Kholood vs Al-Ahli
- 12:30 Al Nassr vs Al Shabab
México - Liga MX
- 18:00 Necaxa vs Atlas ViX
- 18:07 Guadalajara vs Querétaro Amazon Prime Video
- 20:00 Tigres UANL vs Toluca Telemundo, UNIVERSO, Azteca 7
- 22:05 Cruz Azul vs Puebla Claro TV+, SportyNet
- 22:06 Tijuana vs Atlético San Luis Vix