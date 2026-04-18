Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Perú - Liga 1
- 13:00 FC Cajamarca vs ADT Liga 1 Max
- 15:15 Juan Pablo II College vs Comerciantes Unidos Liga 1 Max
- 17:30 Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max
- 20:00 Alianza Lima vs Cusco Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Brentford vs Fulham ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Leeds United vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium
- 9:00 Newcastle United vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
- 11:30 Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
- 14:00 Chelsea vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 8:00 Udinese vs Parma Disney+ Premium
- 11:00 Napoli vs Lazio ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Roma vs Atalanta Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Bayer Leverkusen vs Augsburg Disney+ Premium
- 8:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund ESPN2, Disney+ Premium
- 8:30 Union Berlin vs Wolfsburg Disney+ Premium
- 8:30 Werder Bremen vs Hamburger SV Disney+ Premium
- 11:30 Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 10:00 Lorient vs Olympique Marseille Disney+ Premium
- 12:00 Angers SCO vs Le Havre Disney+ Premium
- 14:05 Lille vs Nice Disney+ Premium Disney+ Premium
España - Copa del Rey
- 14:00 Atlético Madrid vs Real Sociedad DirecTV
Argentina - Liga Profesional
- 13:00 Gimnasia La Plata vs Estudiantes Río Cuarto ESPN Premium
- 15:15 Instituto vs Estudiantes TNT Sports
- 17:30 Independiente vs Defensa y Justicia ESPN Premium
- 19:45 Argentinos Juniors vs Atlético Tucumán TNT Sports
Brasil - Brasileirão
- 16:30 Chapecoense vs Botafogo Fanatiz
- 16:30 Vasco da Gama vs São Paulo Fanatiz
- 18:00 Vitória vs Corinthians Fanatiz
- 18:30 Cruzeiro vs Grêmio Fanatiz
Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina
- 16:00 Ecuador vs Perú DIRECTV Sports
- 16:00 Uruguay vs Chile DIRECTV Sports
- 18:00 Argentina vs Colombia DIRECTV Sports
- 18:00 Venezuela vs Bolivia DIRECTV Sports
México - Liga MX
- 18:00 Necaxa vs Tigres UANL Claro Sports, Bet365, inter
- 18:00 Cruz Azul vs Tijuana TUDN USA
- 20:05 Monterrey vs Pachuca Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet
- 20:07 Guadalajara vs Puebla Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
- 22:06 León vs Juárez FOX Mexico, ViX, FOX One
- 22:10 América vs Toluca