Por Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 18 de abril de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 18 de abril del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 FC Cajamarca vs ADT Liga 1 Max
  • 15:15 Juan Pablo II College vs Comerciantes Unidos Liga 1 Max
  • 17:30 Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max
  • 20:00 Alianza Lima vs Cusco Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 Brentford vs Fulham ESPN, Disney+ Premium
  • 9:00 Leeds United vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium
  • 9:00 Newcastle United vs AFC Bournemouth Disney+ Premium
  • 11:30 Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
  • 14:00 Chelsea vs Manchester United ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 8:00 Udinese vs Parma Disney+ Premium
  • 11:00 Napoli vs Lazio ESPN, Disney+ Premium
  • 13:45 Roma vs Atalanta Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 Bayer Leverkusen vs Augsburg Disney+ Premium
  • 8:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund ESPN2, Disney+ Premium
  • 8:30 Union Berlin vs Wolfsburg Disney+ Premium
  • 8:30 Werder Bremen vs Hamburger SV Disney+ Premium
  • 11:30 Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 10:00 Lorient vs Olympique Marseille Disney+ Premium
  • 12:00 Angers SCO vs Le Havre Disney+ Premium
  • 14:05 Lille vs Nice Disney+ Premium Disney+ Premium

España - Copa del Rey

  • 14:00 Atlético Madrid vs Real Sociedad DirecTV

Argentina - Liga Profesional

  • 13:00 Gimnasia La Plata vs Estudiantes Río Cuarto ESPN Premium
  • 15:15 Instituto vs Estudiantes TNT Sports
  • 17:30 Independiente vs Defensa y Justicia ESPN Premium
  • 19:45 Argentinos Juniors vs Atlético Tucumán TNT Sports

Brasil - Brasileirão

  • 16:30 Chapecoense vs Botafogo Fanatiz
  • 16:30 Vasco da Gama vs São Paulo Fanatiz
  • 18:00 Vitória vs Corinthians Fanatiz
  • 18:30 Cruzeiro vs Grêmio Fanatiz

Sudamérica - CONMEBOL Nations League Femenina

  • 16:00 Ecuador vs Perú DIRECTV Sports
  • 16:00 Uruguay vs Chile DIRECTV Sports
  • 18:00 Argentina vs Colombia DIRECTV Sports
  • 18:00 Venezuela vs Bolivia DIRECTV Sports

México - Liga MX

  • 18:00 Necaxa vs Tigres UANL Claro Sports, Bet365, inter
  • 18:00 Cruz Azul vs Tijuana TUDN USA
  • 20:05 Monterrey vs Pachuca Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet
  • 20:07 Guadalajara vs Puebla Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
  • 22:06 León vs Juárez FOX Mexico, ViX, FOX One
  • 22:10 América vs Toluca
