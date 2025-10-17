Partidos de hoy, sábado 18 de octubre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 18 de octubre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 Los Chankas vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
- 15:15 Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético Liga 1 Max
- 18:00 Cienciano vs Cusco Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Nottingham Forest vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Crystal Palace vs AFC Bournemouth ESPN2, Disney+ Premium
- 9:00 Sunderland vs Wolverhampton Wanderers Disney+ Premium
- 9:00 Manchester City vs Everton Disney+ Premium
- 9:00 Brighton & Hove Albion vs Newcastle United Disney+ Premium
- 9:00 Burnley vs Leeds United Disney+ Premium
- 11:30 Fulham vs Arsenal Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Sevilla vs Mallorca DIRECTV Sports
- 9:15 Barcelona vs Girona ESPN, Disney+ Premium
- 11:30 Villarreal vs Real Betis DIRECTV Sports
- 14:00 Atlético Madrid vs Osasuna ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 8:00 Lecce vs Sassuolo Disney+ Premium
- 8:00 Pisa vs Hellas Verona Disney+ Premium
- 11:00 Torino vs Napoli Disney+ Premium
- 13:45 Roma vs Internazionale ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 RB Leipzig vs Hamburger SV ESPN, Disney+ Premium
- 8:30 Heidenheim vs Werder Bremen Disney+ Premium
- 8:30 Mainz 05 vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
- 8:30 Wolfsburg vs Stuttgart Disney+ Premium
- 8:30 Köln vs Augsburg Disney+ Premium
- 11:30 Bayern München vs Borussia Dortmund ESPN, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 10:00 Nice vs Olympique Lyonnais Disney+ Premium
- 12:00 Angers SCO vs Monaco Disney+ Premium
- 14:05 Olympique Marseille vs Le Havre Disney+ Premium
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA
- 14:00 Colombia Sub-20 vs Francia Sub-20 Gol Caracol, DIRECTV
Argentina - Liga Profesional
- 13:45 Independiente Rivadavia vs Banfield ESPN Premium
- 16:00 Boca Juniors vs Belgrano ESPN Premium
- 20:15 Talleres Córdoba vs River Plate TNT Sports
Bolivia - Primera División
- 14:00 Blooming vs Bolívar Fútbol Canal
Chile - Primera División de Chile
- 13:00 La Serena vs Ñublense TNT Sports
- 15:30 Deportes Limache vs Cobresal TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Deportivo Pasto vs Atlético Nacional Win Sports
- 16:10 Rionegro Águilas vs Alianza Win Sports
- 18:20 Junior vs Deportivo Pereira Win Sports
- 20:30 Deportivo Cali vs América de Cali Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 15:30 Mushuc Runa vs Cuniburo Canal del Futbol, Zapping
- 18:00 Delfin vs Macará Canal del Futbol, Zapping
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 17:00 Atlanta United vs DC United MLS Season Pass
- 17:00 Charlotte vs Philadelphia Union MLS Season Pass
- 17:00 Cincinnati vs CF Montréal MLS Season Pass
- 17:00 Columbus Crew vs New York RB MLS Season Pass
- 17:00 Nashville SC vs Inter Miami MLS Season Pass
- 17:00 New England vs Chicago Fire MLS Season Pass
- 17:00 New York City vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass
- 17:00 Toronto FC vs Orlando City SC MLS Season Pass
- 20:00 SJ Earthquakes vs Austin MLS Season Pass
- 20:00 Colorado Rapids vs Los Angeles FC MLS Season Pass
- 20:00 Sporting KC vs Houston Dynamo MLS Season Pass
- 20:00 St. Louis City vs Real Salt Lake MLS Season Pass
- 20:00 Vancouver Whitecaps vs Dallas MLS Season Pass
- 20:00 LA Galaxy vs Minnesota United MLS Season Pass
- 20:00 Portland Timbers vs San Diego MLS Season Pass
México - Liga MX
- 18:00 Juárez vs Pachuca Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes
- 18:00 Santos Laguna vs León Amazon Prime Video, ViX, Amazon Prime Video
- 18:00 Toluca vs Querétaro Azteca 7, Azteca Deportes, Amazon Prime Video, ViX
- 20:00 Monterrey vs Pumas UNAM Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet
- 20:07 Guadalajara vs Mazatlán fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes
- 22:05 Cruz Azul vs América TUDN, Canal 5