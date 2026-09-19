Partidos de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 19 de septiembre del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 FC Cajamarca vs Cusco Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:30 Sporting Cristal vs Atlético Grau Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 18:00 Deportivo Garcilaso vs Universitario Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
- 20:15 Melgar vs Sport Boys Liga1 Play, TV 360, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Tottenham Hotspur vs Aston Villa ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Brighton & Hove Albion vs Arsenal ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Everton vs Ipswich Town Disney+ Premium
- 9:00 Newcastle United vs Hull City ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Nottingham Forest vs Coventry City ESPN2, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Osasuna vs Rayo Vallecano ESPN2, Disney+ Premium
- 9:15 Athletic Club vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports, DGO
- 11:30 Celta de Vigo vs Racing Santander ESPN 4, Disney+ Premium
- 14:00 Sevilla vs Barcelona DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 8:00 Bologna vs Torino Disney+ Premium
- 8:00 Udinese vs Cagliari Disney+ Premium
- 11:00 Roma vs Internazionale ESPN, Disney+ Premium
- 13:45 Venezia vs Lazio ESPN2, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Borussia M’gladbach vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 8:30 Eintracht Frankfurt vs Freiburg Disney+ Premium
- 8:30 Hamburger SV vs Köln Disney+ Premium
- 8:30 Werder Bremen vs Augsburg Disney+ Premium
- 11:30 Stuttgart vs Borussia Dortmund Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 10:15 Paris vs Strasbourg Disney+ Premium
- 13:45 Angers SCO vs Troyes Disney+ Premium
- 13:45 Le Mans vs Lorient Disney+ Premium
- 13:45 Olympique Lyonnais vs Rennes Disney+ Premium
- 13:45 Toulouse vs Le Havre Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Gil Vicente vs Marítimo Sport TV1, Sport TV Multiscreen
- 9:30 Nacional vs Famalicão Sport TV2, Sport TV Multiscreen
- 12:00 Alverca vs Rio Ave Sport TV3, MagentaSport 2
- 14:30 Sporting CP vs Arouca DIRECTV Sports
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Gimnasia La Plata vs Banfield Disney+ Premium, Fanatiz International, TNT Sports
- 12:30 Gimnasia Mendoza vs Deportivo Riestra TyC Sports Internacional, Disney+ Premium, Fanatiz International, ESPN Premium
- 14:45 Unión Santa Fe vs Independiente TyC Sports Internacional, Fanatiz International, ESPN Premium, Disney+ Premium
- 17:00 River Plate vs Huracán ESPN2, Disney+ Premium, Fanatiz International, ESPN Premium Argentina
- 19:15 Instituto vs Talleres Córdoba TyC Sports Internacional, Fanatiz International, TNT Sports
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Atlético Mineiro vs Chapecoense Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 15:00 Mirassol vs Botafogo Fanatiz International, Premiere, TV Record, Globoplay, Canal del Futbol
- 16:30 Remo vs Santos Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 18:30 Vasco da Gama vs Coritiba Fanatiz International, Canal del Futbol, Amazon Prime Video
- 19:00 São Paulo vs Internacional Fanatiz International, SporTV, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Millonarios vs Boyacá Chicó RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
- 16:05 Alianza vs Santa Fe Win Sports, Win+ Futbol, Win Play
- 18:10 Deportivo Cali vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol, Win Play
- 20:15 Deportivo Pasto vs Once Caldas Win+ Futbol, Win Play, Viju+ Sport, Fanatiz
Ecuador - Serie A
- 14:00 Manta vs Orense Zapping Sports, Zapping
- 16:30 Guayaquil City vs Leones del Norte Zapping
- 19:00 Emelec vs Libertad Zapping
Paraguay - Primera División
- 14:00 Libertad vs Sportivo Ameliano DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
- 16:30 Cerro Porteño vs Rubio Ñú DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz
Uruguay - Primera División
- 10:00 Boston River vs Progreso Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 13:30 Cerro vs Peñarol Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 16:30 Deportivo Maldonado vs Cerro Largo Disney+ Premium
México - Liga MX
- 18:00 Atlas vs Pumas UNAM TUDN USA, Univision, Canal 5 Televisa, TUDN
- 18:00 Atlético San Luis vs Necaxa Disney+ Premium, TDMAX
- 20:10 Monterrey vs Cruz Azul Univision, Canal 5 Televisa, TUDN
- 22:15 América vs Guadalajara Univision, Canal 5 Televisa, TUDN
Países Bajos - Eredivisie
- 9:30 ADO Den Haag vs Cambuur ESPN 3
- 11:45 Sparta Rotterdam vs Heerenveen ESPN
- 13:00 Ajax vs Excelsior Disney+ Premium
- 14:00 Willem II vs Fortuna Sittard ESPN
Turquía - Super Lig
- 9:00 Çorum Belediyespor vs Alanyaspor
- 9:00 Kocaelispor vs Gaziantep FK
- 12:00 İstanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği
- 12:00 Trabzonspor vs Galatasaray Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 18:30 CF Montréal vs Columbus Crew Apple TV
- 18:30 DC United vs Charlotte Apple TV
- 18:30 SJ Earthquakes vs Los Angeles FC Apple TV
- 18:30 New England vs Orlando City SC Apple TV
- 19:30 Dallas vs Austin Apple TV
- 19:30 Houston Dynamo vs Cincinnati Apple TV
- 19:30 Minnesota United vs LA Galaxy Apple TV
- 19:30 Sporting KC vs Philadelphia Union Apple TV
- 19:30 St. Louis City vs Toronto FC Apple TV
- 20:30 Colorado Rapids vs Seattle Sounders FC Apple TV
- 20:30 Nashville SC vs Chicago Fire Apple TV
- 20:30 Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps Apple TV
- 21:30 Portland Timbers vs Atlanta United Apple TV