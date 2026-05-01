Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Perú - Liga 1
- 13:00 FC Cajamarca vs Sport Boys Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 15:15 ADT vs Atlético Grau Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 17:30 Cienciano vs Comerciantes Unidos Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
- 20:00 Alianza Lima vs Deportivo Moquegua Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz
Inglaterra - Premier League
- 9:00 Wolverhampton Wanderers vs Sunderland Disney+ Premium
- 9:00 Newcastle United vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
- 9:00 Brentford vs West Ham United Disney+ Premium, ESPN 5
- 11:30 Arsenal vs Fulham ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Villarreal vs Levante Disney+ Premium, ESPN
- 9:15 Valencia vs Atlético Madrid DIRECTV Sports, DGO
- 11:30 Deportivo Alavés vs Athletic Club DIRECTV Sports, DGO
- 14:00 Osasuna vs Barcelona ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 8:00 Udinese vs Torino Disney+ Premium
- 11:00 Como vs Napoli ESPN3, Disney+ Premium
- 13:45 Atalanta vs Genoa Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Werder Bremen vs Augsburg Disney+ Premium
- 8:30 Union Berlin vs Köln Disney+ Premium
- 8:30 Hoffenheim vs Stuttgart Disney+ Premium
- 8:30 Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV Disney+ Premium
- 8:30 Bayern München vs Heidenheim ESPN, Disney+ Premium
- 11:30 Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Disney+ Premium, ESPN
Francia - Ligue 1
- 8:00 Nantes vs Olympique Marseille Disney+ Premium
- 10:00 PSG vs Lorient ESPN 4, Disney+ Premium
- 12:00 Metz vs Monaco Disney+ Premium
- 14:05 Nice vs Lens ESPN3, Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Moreirense vs Estrela Sport TV1
- 9:30 Arouca vs Santa Clara Sport TV1
- 9:30 Nacional vs AVS Sport TV2
- 12:00 Famalicão vs Benfica DAZN, Sport TV2
- 14:30 Porto vs Alverca Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium
Argentina - Liga Profesional
- 12:00 Barracas Central vs Banfield TNT Sports, Max, Fanatiz
- 12:30 Lanús vs Deportivo Riestra ESPN Premium, Disney+ Premium
- 14:15 Central Córdoba SdE vs Boca Juniors TNT Sports, Max
- 16:45 San Lorenzo vs Independiente TNT Sports, Max
- 16:45 Unión Santa Fe vs Talleres Córdoba ESPN Premium, Disney+ Premium, Fanatiz
- 19:15 Platense vs Estudiantes ESPN Premium, Disney+ Premium, Fanatiz
Bolivia - Primera División
- 14:00 Always Ready vs Nacional Potosí Entel TV
- 16:15 Aurora vs Guabirá Entel TV
- 18:30 Oriente Petrolero vs Real Tomayapo Entel TV
Brasil - Brasileirão
- 14:00 Botafogo vs Remo Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 16:30 Palmeiras vs Santos Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 16:30 Vitória vs Coritiba Fanatiz, Premiere, Globoplay, Canal del Futbol
- 18:30 Athletico-PR vs Gremio Fanatiz, Canal del Futbol, Amazon Prime Video
- 19:00 Cruzeiro vs Atlético Mineiro Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Boyacá Chicó vs Llaneros RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 16:00 Jaguares de Córdoba vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A
- 14:00 Deportivo Cuenca vs Técnico Universitario Zapping
- 16:30 LDU Quito vs Guayaquil City Zapping
- 19:00 Barcelona vs Manta Zapping
Paraguay - Primera División
- 15:45 Deportivo Recoleta vs Cerro Porteño DIRECTV Sports, Tigo Sports, Fanatiz
- 18:00 Rubio Ñú vs Sportivo Luqueño DIRECTV Sports, Tigo Sports
Perú - Liga 2
- 13:00 César Vallejo vs Carlos Manucci
- 13:15 Ayacucho vs Minas
- 15:15 San Marcos vs Deportivo Llacuabamba
Uruguay - Primera División
- 10:30 Juventud vs Wanderers Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 13:30 Cerro vs Deportivo Maldonado Disney+ Premium, DIRECTV Sports
- 16:30 Liverpool vs Danubio Disney+ Premium, DIRECTV Sports
Venezuela - Primera División
- 15:00 Estudiantes Mérida vs Deportivo Táchira
- 17:00 Portuguesa vs UCV19:00 Academia Puerto Cabello vs Deportivo La Guaira
Países Bajos - Eredivisie
- 7:00 Almere City vs Den Bosch ESPN
- 9:30 Utrecht vs NAC Breda ESPN 2
- 11:45 Groningen vs Excelsior ESPN 3
- 13:00 Ajax vs PSV ESPN2, Disney+ Premium
- 14:00 NEC vs Telstar Disney+ Premium
Turquía - Super Lig
- 12:00 Samsunspor vs Galatasaray Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium
- 12:00 Fenerbahçe vs İstanbul Başakşehir Disney+ Premium, ESPN7, FOX Sports 3
- 12:00 Trabzonspor vs Göztepe Disney+ Premium
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 12:00 Toronto FC vs SJ Earthquakes MLS Season Pass
- 13:30 Sporting KC vs Seattle Sounders FC MLS Season Pass
- 15:45 Real Salt Lake vs Portland Timbers MLS Season Pass
- 18:15 Inter Miami vs Orlando City SC MLS Season Pass
- 18:30 Atlanta United vs CF Montréal MLS Season Pass
- 18:30 Columbus Crew vs Minnesota United MLS Season Pass
- 18:30 New England vs Charlotte MLS Season Pass
- 18:30 New York RB vs Dallas MLS Season Pass
- 18:30 Philadelphia Union vs Nashville SC MLS Season Pass
- 19:30 Chicago Fire vs Cincinnati MLS Season Pass
- 19:30 Houston Dynamo vs Colorado Rapids MLS Season Pass
- 20:30 San Diego vs Los Angeles FC MLS Season Pass
- 21:30 LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass