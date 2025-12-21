Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 11:30 Aston Villa vs Manchester United Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Girona vs Atlético Madrid ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, ESPN Brazil
- 10:15 Villarreal vs Barcelona ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, ESPN Brazil
- 12:30 Elche vs Rayo Vallecano DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
- 15:00 Real Betis vs Getafe DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 6:30 Cagliari vs Pisa ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 9:00 Sassuolo vs Torino ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- 12:00 Fiorentina vs Udinese Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
- 14:45 Genoa vs Atalanta ESPN 2, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Mainz 05 vs St. Pauli Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT
- 11:30 Heidenheim vs Bayern München Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 AVS vs Nacional Bet365, Sport TV1, Sport TV Multiscreen, Megogo, MEGOGO Football 6
- 13:00 Tondela vs Casa Pia Bet365, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
- 15:30 Santa Clara vs Arouca
África - Copa Africana de Naciones
- 14:00 Marruecos vs Comoras
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 16:30 Orense vs Libertad Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
- 16:30 LDU Quito vs Universidad Católica Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
- 16:30 Independiente del Valle vs Barcelona Canal del Fútbol, Zapping
Amistoso
- 8:00 Perú vs Bolivia América TV