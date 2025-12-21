Redacción EC
Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, domingo 21 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 11:30 Aston Villa vs Manchester United Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Girona vs Atlético Madrid ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, ESPN Brazil
  • 10:15 Villarreal vs Barcelona ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, ESPN Brazil
  • 12:30 Elche vs Rayo Vallecano DIRECTV Sports Peru, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile
  • 15:00 Real Betis vs Getafe DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 6:30 Cagliari vs Pisa ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 9:00 Sassuolo vs Torino ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • 12:00 Fiorentina vs Udinese Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, DAZN Deutschland
  • 14:45 Genoa vs Atalanta ESPN 2, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Mainz 05 vs St. Pauli Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Bet365, Disney+ Premium Argentina, Canal GOAT
  • 11:30 Heidenheim vs Bayern München Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 AVS vs Nacional Bet365, Sport TV1, Sport TV Multiscreen, Megogo, MEGOGO Football 6
  • 13:00 Tondela vs Casa Pia Bet365, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • 15:30 Santa Clara vs Arouca

África - Copa Africana de Naciones

  • 14:00 Marruecos vs Comoras

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 16:30 Orense vs Libertad Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
  • 16:30 LDU Quito vs Universidad Católica Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
  • 16:30 Independiente del Valle vs Barcelona Canal del Fútbol, Zapping

Amistoso

  • 8:00 Perú vs Bolivia América TV

