Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Inglaterra - Premier League

  • 7:30 Newcastle United vs Chelsea ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Manchester City vs West Ham United Disney Plus
  • 10:00 Brighton & Hove Albion vs Sunderland Disney Plus
  • 10:00 AFC Bournemouth vs Burnley ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Wolverhampton Wanderers vs Brentford Disney Plus
  • 12:30 Tottenham Hotspur vs Liverpool ESPN, Disney Plus
  • 15:00 Leeds United vs Crystal Palace Disney Plus
  • 15:00 Everton vs Arsenal Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Real Oviedo vs Celta de Vigo ESPN 3, Disney Plus
  • 10:15 Levante vs Real Sociedad ESPN 4, Disney Plus
  • 12:30 Osasuna vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Real Madrid vs Sevilla DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 12:00 Lazio vs Cremonese ESPN 2, Disney Plus
  • 14:45 Juventus vs Roma ESPN 2, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Köln vs Union Berlin Disney Plus
  • 9:30 Wolfsburg vs Freiburg Disney Plus
  • 9:30 Augsburg vs Werder Bremen Disney Plus
  • 9:30 Stuttgart vs Hoffenheim Disney Plus
  • 9:30 Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt ESPN 2, Disney Plus
  • 12:30 RB Leipzig vs Bayer Leverkusen Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 13:00 Gil Vicente vs Rio Ave
  • 15:30 Estrela vs Moreirense

Bolivia - Primera División

  • 14:00 San Juan FC vs Wilstermann Fútbol Canal

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 16:30 Deportivo Cuenca vs Emelec Canal del Fútbol, Zapping
  • 16:30 Aucas vs Macará Canal del Fútbol, Zapping

Países Bajos - Eredivisie en Países Bajos

  • 14:00 NEC vs Ajax Disney Plus

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS