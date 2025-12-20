Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Inglaterra - Premier League
- 7:30 Newcastle United vs Chelsea ESPN, Disney Plus
- 10:00 Manchester City vs West Ham United Disney Plus
- 10:00 Brighton & Hove Albion vs Sunderland Disney Plus
- 10:00 AFC Bournemouth vs Burnley ESPN, Disney Plus
- 10:00 Wolverhampton Wanderers vs Brentford Disney Plus
- 12:30 Tottenham Hotspur vs Liverpool ESPN, Disney Plus
- 15:00 Leeds United vs Crystal Palace Disney Plus
- 15:00 Everton vs Arsenal Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Real Oviedo vs Celta de Vigo ESPN 3, Disney Plus
- 10:15 Levante vs Real Sociedad ESPN 4, Disney Plus
- 12:30 Osasuna vs Deportivo Alavés DIRECTV Sports, DGO
- 15:00 Real Madrid vs Sevilla DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 12:00 Lazio vs Cremonese ESPN 2, Disney Plus
- 14:45 Juventus vs Roma ESPN 2, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Köln vs Union Berlin Disney Plus
- 9:30 Wolfsburg vs Freiburg Disney Plus
- 9:30 Augsburg vs Werder Bremen Disney Plus
- 9:30 Stuttgart vs Hoffenheim Disney Plus
- 9:30 Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt ESPN 2, Disney Plus
- 12:30 RB Leipzig vs Bayer Leverkusen Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 13:00 Gil Vicente vs Rio Ave
- 15:30 Estrela vs Moreirense
Bolivia - Primera División
- 14:00 San Juan FC vs Wilstermann Fútbol Canal
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 16:30 Deportivo Cuenca vs Emelec Canal del Fútbol, Zapping
- 16:30 Aucas vs Macará Canal del Fútbol, Zapping
Países Bajos - Eredivisie en Países Bajos
- 14:00 NEC vs Ajax Disney Plus