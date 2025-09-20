Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 10:00 Alianza Universidad vs Deportivo Garcilaso Liga 1 Max
- 19:00 UTC Cajamarca vs UniversitarioLiga 1 MAX Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 6:30 Liverpool vs Everton ESPN, Disney+ Premium
- 9:00 Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur Disney+ Premium
- 9:00 Wolverhampton Wanderers vs Leeds United ESPN2, Disney+ Premium
- 9:00 West Ham United vs Crystal Palace Disney+ Premium
- 9:00 Burnley vs Nottingham Forest Disney+ Premium
- 11:30 Manchester United vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
- 14:00 Fulham vs Brentford Disney+ Premium
España - LaLiga
- 7:00 Girona vs Levante ESPN3, Disney+ Premium
- 9:15 Real Madrid vs Espanyol DIRECTV Sports
- 11:30 Deportivo Alavés vs Sevilla ESPN2, Disney+ Premium
- 11:30 Villarreal vs Osasuna DIRECTV Sports
- 14:00 Valencia vs Athletic Club DIRECTV Sports
Italia - Serie A
- 8:00 Bologna vs Genoa Disney+ Premium
- 11:00 Hellas Verona vs Juventus Disney+ Premium, ESPN3
- 13:45 Udinese vs Milan ESPN, Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 8:30 Augsburg vs Mainz 05 Disney+ Premium
- 8:30 Hamburger SV vs Heidenheim Disney+ Premium
- 8:30 Werder Bremen vs Freiburg Disney+ Premium
- 8:30 Hoffenheim vs Bayern München ESPN, Disney+ Premium
- 11:30 RB Leipzig vs Köln Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 10:00 Nantes vs Rennes Disney+ Premium
- 12:00 Brest vs Nice Disney+ Premium
- 14:05 Lens vs Lille Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Santa Clara vs Alverca GolTV
- 9:30 Nacional vs Arouca
- 12:00 AVS vs Benfica GolTV
- 14:30 Vitória Guimarães vs Sporting Braga GolTV
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 Barracas Central vs Sarmiento ESPN Premium
- 14:45 Unión Santa Fe vs Independiente Rivadavia TNT Sports
- 17:00 Tigre vs Aldosivi ESPN Premium
- 19:15 Atlético Tucumán vs River Plate TNT Sports
Bolivia - Primera División
- 10:00 Bolívar vs ABB Futbol Canal
- 14:00 Oriente Petrolero vs Nacional Potosí Futbol Canal
Brasil - Brasileirão
- 10:00 Ceará vs Bahia Fanatiz, Premiere
- 14:00 Vitória vs Fluminense Fanatiz, Premiere
- 16:30 Botafogo vs Atlético Mineiro Fanatiz, Premiere
- 19:00 Palmeiras vs Fortaleza Fanatiz, Premiere
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Envigado vs Alianza RCN, Win Sports
- 16:10 Llaneros vs Rionegro Águilas RCN, Win Sports
- 18:20 Deportivo Pasto vs Santa Fe RCN, Win Sports
- 20:30 La Equidad vs Deportivo Cali RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 14:00 Mushuc Runa vs Independiente del Valle Ecuavisa Ecuador, Canal del Futbol
- 16:30 Delfin vs Técnico Universitario Ecuavisa Ecuador, Canal del Futbol
- 16:30 Cuniburo vs Manta Ecuavisa Ecuador, Canal del Futbol
Paraguay - Primera División
- 14:30 Deportivo Recoleta vs Atlético Tembetary Tigo Sports Paraguay
- 17:00 Cerro Porteño vs Sportivo Ameliano Tigo Sports Paraguay
Uruguay - Primera División
- 11:00 Torque vs Cerro Largo Disney+ Premium, VTV+
- 13:30 Boston River vs Plaza Colonia Disney+ Premium, VTV+
- 16:30 Nacional vs Liverpool Disney+ Premium, VTV+
Venezuela - Primera División de Venezuela
- 14:30 Rayo Zuliano vs Monagas
- 17:00 Estudiantes Mérida vs Portuguesa
- 18:30 Caracas vs Zamora
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 11:00 New York City vs Charlotte MLS Season Pass
- 13:30 Philadelphia Union vs New England MLS Season Pass
- 15:30 Atlanta United vs San Diego MLS Season Pass
- 18:30 Columbus Crew vs Toronto FC MLS Season Pass
- 18:30 Inter Miami vs DC United MLS Season Pass
- 18:30 CF Montréal vs New York RB MLS Season Pass
- 18:30 Orlando City SC vs Nashville SC MLS Season Pass
- 19:30 Sporting KC vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass
- 19:30 Minnesota United vs Chicago Fire MLS Season Pass
- 19:30 Houston Dynamo vs Portland Timbers MLS Season Pass
- 19:30 Dallas vs Colorado Rapids MLS Season Pass
- 21:30 LA Galaxy vs Cincinnati MLS Season Pass
- 21:30 SJ Earthquakes vs St. Louis City MLS Season Pass
México - Liga MX
- 18:00 Pachuca vs Querétaro Tubi Mexico, Caliente TV
- 20:00 Pumas UNAM vs Tigres UANL Canal 5, TUDN
- 20:07 Guadalajara vs Toluca Canal 5, TUDN
- 22:05 Monterrey vs América Canal 5, TUDN