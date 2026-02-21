Partidos de hoy, sábado 21 de febrero del 2026: a qué hora, quiénes juegan y en qué canales ver fútbol en vivo - Clone

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 21 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 13:00 FC Cajamarca vs Melgar Liga 1 Max
- 16:00 Sporting Cristal vs Universitario Liga 1 Max
- 19:00 Cienciano vs Alianza Atlético Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 10:00 Chelsea vs Burnley Disney+ Premium
- 10:00 Aston Villa vs Leeds United Disney+ Premium ESPN, Disney+ Premium
- 10:00 Brentford vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
- 12:30 West Ham United vs AFC Bournemouth ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Manchester City vs Newcastle United ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Real Sociedad vs Real Oviedo DIRECTV Sports
- 10:15 Real Betis vs Rayo Vallecano ESPN3, Disney+ Premium
- 12:30 Osasuna vs Real Madrid DIRECTV Sports
- 15:00 Atlético Madrid vs Espanyol ESPN, Disney+ Premium
Italia - Serie A
- 9:00 Juventus vs Como ESPN2, Disney+ Premium
- 12:00 Lecce vs Internazionale Disney+ Premium
- 14:45 Cagliari vs Lazio Disney+ Premium
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Köln vs Hoffenheim Disney+ Premium
- 9:30 Union Berlin vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
- 9:30 Wolfsburg vs Augsburg Disney+ Premium
- 9:30 Bayern München vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium
- 12:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund ESPN, Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 11:00 Lens vs Monaco ESPN2, Disney+ Premium
- 13:00 Toulouse vs Paris Disney+ Premium
- 15:05 PSG vs Metz Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Arouca vs Nacional
- 10:30 Alverca vs Santa Clara
- 13:00 Benfica vs AVS
- 13:00 Moreirense vs Sporting CP
- 15:30 Sporting Braga vs Vitória Guimarães
Argentina - Liga Profesional
- 15:00 Platense vs Barracas Central TNT Sports, Max
- 15:00 Independiente Rivadavia vs Independiente ESPN Premium, Disney+ Premium
- 17:15 Deportivo Riestra vs Huracán TNT Sports, Max
- 17:15 Banfield vs Newell’s Old Boys ESPN Premium, Disney+ Premium
- 19:30 Central Córdoba SdE vs Tigre ESPN Premium, Disney+ Premium
Chile - Primera División de Chile
- 10:00 Huachipato vs Palestino max, TNT Sports
- 16:00 O’Higgins vs Colo-Colo max, TNT Sports
- 18:30 Universidad Católica vs Coquimbo Unido max, TNT Sports
Colombia - Categoría Primera A
- 14:00 Once Caldas vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 16:10 Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 18:20 Atlético Nacional vs Alianza RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
- 20:30 Inter Bogotá vs Millonarios Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 14:00 Aucas vs Mushuc Runa Ecuavisa, Zapping
- 16:30 Barcelona vs Técnico Universitario Zapping
- 19:00 Universidad Católica vs Emelec Canal del Futbol, Zapping
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:30 Cerro Porteño vs Olimpia DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz USA, Fanatiz Canada
Uruguay - Primera División
7:45 Racing vs Danubio Disney+ Premium
15:00 Boston River vs Albion Disney+ Premium
18:30 Progreso vs Nacional Disney+ Premium
México - Liga MX
- 18:00 Atlas vs Atlético San Luis ViX
- 20:00 León vs Santos Laguna ViX, FOX One
- 20:00 Necaxa vs Toluca Claro Sports
- 22:05 Cruz Azul vs Guadalajara Canal 5, TUDN