Partidos de hoy, sábado 21 de febrero del 2026: a qué hora, quiénes juegan y en qué canales ver fútbol en vivo - Clone

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 13:00 FC Cajamarca vs Melgar Liga 1 Max
  • 16:00 Sporting Cristal vs Universitario Liga 1 Max
  • 19:00 Cienciano vs Alianza Atlético Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 10:00 Chelsea vs Burnley Disney+ Premium
  • 10:00 Aston Villa vs Leeds United Disney+ Premium ESPN, Disney+ Premium
  • 10:00 Brentford vs Brighton & Hove Albion Disney+ Premium
  • 12:30 West Ham United vs AFC Bournemouth ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Manchester City vs Newcastle United ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Real Sociedad vs Real Oviedo DIRECTV Sports
  • 10:15 Real Betis vs Rayo Vallecano ESPN3, Disney+ Premium
  • 12:30 Osasuna vs Real Madrid DIRECTV Sports
  • 15:00 Atlético Madrid vs Espanyol ESPN, Disney+ Premium

Italia - Serie A

  • 9:00 Juventus vs Como ESPN2, Disney+ Premium
  • 12:00 Lecce vs Internazionale Disney+ Premium
  • 14:45 Cagliari vs Lazio Disney+ Premium

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Köln vs Hoffenheim Disney+ Premium
  • 9:30 Union Berlin vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium
  • 9:30 Wolfsburg vs Augsburg Disney+ Premium
  • 9:30 Bayern München vs Eintracht Frankfurt Disney+ Premium
  • 12:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund ESPN, Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Lens vs Monaco ESPN2, Disney+ Premium
  • 13:00 Toulouse vs Paris Disney+ Premium
  • 15:05 PSG vs Metz Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Arouca vs Nacional
  • 10:30 Alverca vs Santa Clara
  • 13:00 Benfica vs AVS
  • 13:00 Moreirense vs Sporting CP
  • 15:30 Sporting Braga vs Vitória Guimarães

Argentina - Liga Profesional

  • 15:00 Platense vs Barracas Central TNT Sports, Max
  • 15:00 Independiente Rivadavia vs Independiente ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 17:15 Deportivo Riestra vs Huracán TNT Sports, Max
  • 17:15 Banfield vs Newell’s Old Boys ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 19:30 Central Córdoba SdE vs Tigre ESPN Premium, Disney+ Premium

Chile - Primera División de Chile

  • 10:00 Huachipato vs Palestino max, TNT Sports
  • 16:00 O’Higgins vs Colo-Colo max, TNT Sports
  • 18:30 Universidad Católica vs Coquimbo Unido max, TNT Sports

Colombia - Categoría Primera A

  • 14:00 Once Caldas vs Fortaleza CEIF RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 16:10 Atlético Bucaramanga vs Deportivo Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 18:20 Atlético Nacional vs Alianza RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
  • 20:30 Inter Bogotá vs Millonarios Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 14:00 Aucas vs Mushuc Runa Ecuavisa, Zapping
  • 16:30 Barcelona vs Técnico Universitario Zapping
  • 19:00 Universidad Católica vs Emelec Canal del Futbol, Zapping

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:30 Cerro Porteño vs Olimpia DIRECTV Sports Argentina, Tigo Sports Paraguay, Fanatiz USA, Fanatiz Canada

Uruguay - Primera División

7:45 Racing vs Danubio Disney+ Premium

15:00 Boston River vs Albion Disney+ Premium

18:30 Progreso vs Nacional Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 18:00 Atlas vs Atlético San Luis ViX
  • 20:00 León vs Santos Laguna ViX, FOX One
  • 20:00 Necaxa vs Toluca Claro Sports
  • 22:05 Cruz Azul vs Guadalajara Canal 5, TUDN

