Partidos de hoy, sábado 21 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 21 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 11:00 Deportivo Moquegua vs Cusco Liga 1 Max
- 13:15 Comerciantes Unidos vs Universitario Liga 1 Max
- 15:30 Los Chankas vs Sporting Cristal Liga 1 Max
- 18:30 Alianza Lima vs Juan Pablo II College Liga 1 Max
Inglaterra - Premier League
- 7:30 Brighton & Hove Albion vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
- 10:00 Fulham vs Burnley Disney+ Premium
- 12:30 Everton vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
- 15:00 Leeds United vs Brentford ESPN, Disney+ Premium
España - LaLiga
- 8:00 Elche vs Mallorca ESPN2, Disney+ Premium
- 10:15 Espanyol vs Getafe ESPN2, Disney+ Premium
- 12:30 Levante vs Real Oviedo ESPN2, Disney+ Premium
- 12:30 Osasuna vs Girona DIRECTV Sports, DGO
- 15:00 Sevilla vs Valencia DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 9:00 Parma vs Cremonese Disney+ Premium
- 12:00 Milan vs Torino Disney+ Premium
- 14:45 Juventus vs Sassuolo Disney+ Premium, ESPN
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Bayern München vs Union Berlin ESPN, Disney+ Premium
- 9:30 Köln vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium
- 9:30 Heidenheim vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium, ESPN5
- 9:30 Wolfsburg vs Werder Bremen Disney+ Premium
- 12:30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Disney+ Premium
Francia - Ligue 1
- 11:00 Toulouse vs Lorient Disney+ Premium
- 13:00 Auxerre vs Brest Disney+ Premium
- 15:05 Nice vs PSG Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- 10:30 Moreirense vs Arouca
- 10:30 Famalicão vs Nacional
- 13:00 Benfica vs Vitória Guimarães
- 13:00 Santa Clara vs Gil Vicente
- 15:30 Tondela vs AVS
Argentina - Liga Profesional
- 13:30 Vélez Sarsfield vs Lanús TNT Sports, Disney+ Premium
- 15:45 Defensa y Justicia vs Unión Santa Fe TNT Sports, Disney+ Premium
- 15:45 Newell’s Old Boys vs Gimnasia Mendoza ESPN Premium, Disney+ Premium
- 18:00 Independiente vs Talleres Córdoba ESPN Premium, Disney+ Premium
- 20:15 Belgrano vs Racing Club TNT Sports, Disney+ Premium
Colombia - Categoría Primera A
- 18:20 Once Caldas vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
- 20:30 Atlético Nacional vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Serie A de Ecuador
- 14:00 Delfin vs Libertad
- 16:30 Deportivo Cuenca vs Macará
- 19:00 LDU Quito vs Manta
Paraguay - Primera División de Paraguay
- 16:30 Guaraní vs Olimpia Tigo Sports
- 18:30 Libertad vs Cerro Porteño Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 8:00 Racing vs Liverpool Disney+ Premium
- 11:00 Torque vs Central Español Disney+ Premium
- 14:00 Wanderers vs Danubio Disney+ Premium
- 17:30 Peñarol vs Cerro Disney+ Premium
México - Liga MX
- 18:00 Atlas vs Querétaro ViX
- 20:00 Atlético San Luis vs León ESPN, Disney+ Premium
- 20:05 Monterrey vs Guadalajara TUDN, Canal 5
- 22:10 Pumas UNAM vs América TUDN, Canal 5