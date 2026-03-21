Por Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 21 de marzo de 2026: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 21 de marzo del 2026 EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 11:00 Deportivo Moquegua vs Cusco Liga 1 Max
  • 13:15 Comerciantes Unidos vs Universitario Liga 1 Max
  • 15:30 Los Chankas vs Sporting Cristal Liga 1 Max
  • 18:30 Alianza Lima vs Juan Pablo II College Liga 1 Max

Inglaterra - Premier League

  • 7:30 Brighton & Hove Albion vs Liverpool ESPN, Disney+ Premium
  • 10:00 Fulham vs Burnley Disney+ Premium
  • 12:30 Everton vs Chelsea ESPN, Disney+ Premium
  • 15:00 Leeds United vs Brentford ESPN, Disney+ Premium

España - LaLiga

  • 8:00 Elche vs Mallorca ESPN2, Disney+ Premium
  • 10:15 Espanyol vs Getafe ESPN2, Disney+ Premium
  • 12:30 Levante vs Real Oviedo ESPN2, Disney+ Premium
  • 12:30 Osasuna vs Girona DIRECTV Sports, DGO
  • 15:00 Sevilla vs Valencia DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 9:00 Parma vs Cremonese Disney+ Premium
  • 12:00 Milan vs Torino Disney+ Premium
  • 14:45 Juventus vs Sassuolo Disney+ Premium, ESPN

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Bayern München vs Union Berlin ESPN, Disney+ Premium
  • 9:30 Köln vs Borussia M’gladbach Disney+ Premium
  • 9:30 Heidenheim vs Bayer Leverkusen Disney+ Premium, ESPN5
  • 9:30 Wolfsburg vs Werder Bremen Disney+ Premium
  • 12:30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Disney+ Premium

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Toulouse vs Lorient Disney+ Premium
  • 13:00 Auxerre vs Brest Disney+ Premium
  • 15:05 Nice vs PSG Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

  • 10:30 Moreirense vs Arouca
  • 10:30 Famalicão vs Nacional
  • 13:00 Benfica vs Vitória Guimarães
  • 13:00 Santa Clara vs Gil Vicente
  • 15:30 Tondela vs AVS

Argentina - Liga Profesional

  • 13:30 Vélez Sarsfield vs Lanús TNT Sports, Disney+ Premium
  • 15:45 Defensa y Justicia vs Unión Santa Fe TNT Sports, Disney+ Premium
  • 15:45 Newell’s Old Boys vs Gimnasia Mendoza ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 18:00 Independiente vs Talleres Córdoba ESPN Premium, Disney+ Premium
  • 20:15 Belgrano vs Racing Club TNT Sports, Disney+ Premium

Colombia - Categoría Primera A

  • 18:20 Once Caldas vs Millonarios RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
  • 20:30 Atlético Nacional vs Inter Bogotá RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Serie A de Ecuador

  • 14:00 Delfin vs Libertad
  • 16:30 Deportivo Cuenca vs Macará
  • 19:00 LDU Quito vs Manta

Paraguay - Primera División de Paraguay

  • 16:30 Guaraní vs Olimpia Tigo Sports
  • 18:30 Libertad vs Cerro Porteño Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 8:00 Racing vs Liverpool Disney+ Premium
  • 11:00 Torque vs Central Español Disney+ Premium
  • 14:00 Wanderers vs Danubio Disney+ Premium
  • 17:30 Peñarol vs Cerro Disney+ Premium

México - Liga MX

  • 18:00 Atlas vs Querétaro ViX
  • 20:00 Atlético San Luis vs León ESPN, Disney+ Premium
  • 20:05 Monterrey vs Guadalajara TUDN, Canal 5
  • 22:10 Pumas UNAM vs América TUDN, Canal 5
VIDEO RECOMENDADO
Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.