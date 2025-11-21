Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver

Perú - Liga 1

  • 15:30 Los Chankas vs Universitario L1 MAX, L1 Play, Fanatiz

Inglatera - Premier League

  • 7:30 Burnley vs Chelsea ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Brighton vs Brentford Disney Plus
  • 10:00 Wolverhampton vs Crystal Palace Disney Plus
  • 10:00 AFC Bournemouth vs West Ham Disney Plus
  • 10:00 Fulham vs Sunderland Disney Plus
  • 10:00 Liverpool vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus
  • 10:00 Newcastle vs Manchester City ESPN 2, Disney Plus

España - LaLiga

  • 8:00 Deportivo Alavés vs Celta ESPN 2, Disney Plus
  • 10:15 Barcelona vs Athletic Club ESPN 2, Disney Plus
  • 12:30 Osasuna vs Real Sociedad DIRECTV, DGO
  • 15:00 Villarreal vs Mallorca Disney Plus

Italia - Serie A

  • 9:00 Cagliari vs Genoa Disney Plus
  • 9:00 Udinese vs Bologna Disney Plus
  • 12:00 Fiorentina vs Juventus Disney Plus
  • 14:45 Napoli vs Atalanta Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 9:30 Bayern Múnich vs Friburgo Disney Plus
  • 9:30 Augsburgo vs Hamburgo Disney Plus
  • 9:30 Heidenheim vs Borussia M’gladbach Disney Plus
  • 9:30 Borussia Dortmund vs Stuttgart Disney Plus
  • 9:30 Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen Disney Plus
  • 12:30 Colonia vs Eintracht Frankfurt

Francia - Ligue 1

  • 11:00 Lens vs Strasbourg Disney Plus
  • 13:00 Rennes vs Monaco Disney Plus
  • 15:05 PSG vs Le Havre ESPN 2, Disney Plus

Argentina - Liga Profesional de Fútbol

  • 18:00 Vélez vs Argentinos Jrs. TyC Sports
  • 20:00 Central Córdoba vs San Lorenzo TyC Sports

Bolivia - Primera División

  • 14:00 Blooming vs Real Tomayapo Fútbol Canal
  • 16:30 The Strongets vs Real Oruro Fútbol Canal
  • 19:00 Wilstermann vs Oriente Petrolero Fútbol Canal

Brasil - Brasileirao

  • 17:30 Botafogo vs Gremio Fanatiz
  • 19:30 Palmeiras vs Fluminense Fanatiz
  • 19:30 Flamengo vs Bragantino Zapping

Chile - Primera División

  • 16:00 Coquimbo Unido vs La Serena TNT Sports
  • 18:30 Universidad Católica vs Palestino TNT Sports

Colombia - Liga BetPlay

  • 17:00 Santa Fe vs Fortaleza RCN
  • 19:30 Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga RCN

Ecuador - Serie A

  • 14:00 Manta vs Cuniburo Canal del Fútbol
  • 14:00 Mushuc Runa vs Técnico Universitario Canal del Fútbol
  • 19:00 Emelec vs Aucas Canal del Fútbol

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 16:00 Lanús vs Atlético Mineiro ESPN

Países Bajos - Eredivisie

  • 10:30 NAC Breda vs PSV Disney Plus
  • 12:45 Volendam vs Twente ESPN
  • 12:45 Ajax vs Excelsior Disney Plus
  • 15:00 Sparta Rotterdam vs Fortuna Sittard ESPN
  • 15:00 Heracles vs Go Ahead Eagles ESPN 2

Estados Unidos - MLS

  • 21:30 Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC MLS Season Pass

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid EN VIVO
Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

TAGS