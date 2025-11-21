Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
Los mejores equipos de cada liga, luchan por el liderato y alzar el trofeo a final de temporada, es por eso que cada fecha importa y aquí, te mostraremos todos los partidos más relevantes y veas el fútbol en directo desde señal abierta o cable.
Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre EN VIVO: horarios y canales para ver
Perú - Liga 1
- 15:30 Los Chankas vs Universitario L1 MAX, L1 Play, Fanatiz
Inglatera - Premier League
- 7:30 Burnley vs Chelsea ESPN, Disney Plus
- 10:00 Brighton vs Brentford Disney Plus
- 10:00 Wolverhampton vs Crystal Palace Disney Plus
- 10:00 AFC Bournemouth vs West Ham Disney Plus
- 10:00 Fulham vs Sunderland Disney Plus
- 10:00 Liverpool vs Nottingham Forest ESPN, Disney Plus
- 10:00 Newcastle vs Manchester City ESPN 2, Disney Plus
España - LaLiga
- 8:00 Deportivo Alavés vs Celta ESPN 2, Disney Plus
- 10:15 Barcelona vs Athletic Club ESPN 2, Disney Plus
- 12:30 Osasuna vs Real Sociedad DIRECTV, DGO
- 15:00 Villarreal vs Mallorca Disney Plus
Italia - Serie A
- 9:00 Cagliari vs Genoa Disney Plus
- 9:00 Udinese vs Bologna Disney Plus
- 12:00 Fiorentina vs Juventus Disney Plus
- 14:45 Napoli vs Atalanta Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 9:30 Bayern Múnich vs Friburgo Disney Plus
- 9:30 Augsburgo vs Hamburgo Disney Plus
- 9:30 Heidenheim vs Borussia M’gladbach Disney Plus
- 9:30 Borussia Dortmund vs Stuttgart Disney Plus
- 9:30 Wolfsburgo vs Bayer Leverkusen Disney Plus
- 12:30 Colonia vs Eintracht Frankfurt
Francia - Ligue 1
- 11:00 Lens vs Strasbourg Disney Plus
- 13:00 Rennes vs Monaco Disney Plus
- 15:05 PSG vs Le Havre ESPN 2, Disney Plus
Argentina - Liga Profesional de Fútbol
- 18:00 Vélez vs Argentinos Jrs. TyC Sports
- 20:00 Central Córdoba vs San Lorenzo TyC Sports
Bolivia - Primera División
- 14:00 Blooming vs Real Tomayapo Fútbol Canal
- 16:30 The Strongets vs Real Oruro Fútbol Canal
- 19:00 Wilstermann vs Oriente Petrolero Fútbol Canal
Brasil - Brasileirao
- 17:30 Botafogo vs Gremio Fanatiz
- 19:30 Palmeiras vs Fluminense Fanatiz
- 19:30 Flamengo vs Bragantino Zapping
Chile - Primera División
- 16:00 Coquimbo Unido vs La Serena TNT Sports
- 18:30 Universidad Católica vs Palestino TNT Sports
Colombia - Liga BetPlay
- 17:00 Santa Fe vs Fortaleza RCN
- 19:30 Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga RCN
Ecuador - Serie A
- 14:00 Manta vs Cuniburo Canal del Fútbol
- 14:00 Mushuc Runa vs Técnico Universitario Canal del Fútbol
- 19:00 Emelec vs Aucas Canal del Fútbol
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 16:00 Lanús vs Atlético Mineiro ESPN
Países Bajos - Eredivisie
- 10:30 NAC Breda vs PSV Disney Plus
- 12:45 Volendam vs Twente ESPN
- 12:45 Ajax vs Excelsior Disney Plus
- 15:00 Sparta Rotterdam vs Fortuna Sittard ESPN
- 15:00 Heracles vs Go Ahead Eagles ESPN 2
Estados Unidos - MLS
- 21:30 Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC MLS Season Pass